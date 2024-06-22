Украина может получить систему ПВО NOMADS: главные преимущества нового оружия, — Newsweek

По словам журналистов, система NOMADS предназначена для обеспечения мобильной противовоздушной обороны. Она опирается на высокую мобильность и быстрое реагирование на угрозы.

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Оборонный потенциал Украины в скором времени может пополниться новой системой ПВО NOMADS. Это оружие объединяет несколько ключевых функций для повышения эффективности на поле боя, о чем пишет издание Newsweek.

По словам журналистов, разработанная норвежской Kongsberg Defense and Aerospace система NOMADS предназначена для обеспечения мобильной противовоздушной обороны. Она создана для защиты механизированных подразделений вблизи линии фронта от различных воздушных угроз, включая беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты с фиксированным крылом

Сообщается, что система оборудована 3D-радаром с активной электронной сканирующей решеткой, лазерным дальномером и пассивными датчиками. Все это обеспечивает комплексные возможности обнаружения и отслеживания, необходимые для быстрого выявления и нейтрализации угроз.

В материале говорится, что стандартное вооружение NOMADS включает четыре ракеты AIM-9X Block 2 Sidewinder, пулемет калибра 50 на дистанционно управляемом боевом модуле и дополнительную установку направленного радиочастотного подавления.

По данным Министерства обороны Норвегии, система NOMADS недавно прошла испытания на острове Аннейа в арктическом регионе, который приобретает все более важное стратегическое значение, учитывая расширение присутствия там российских военных сил.

Издание пишет, что в первую очередь система NOMADS опирается на высокую мобильность и быстрое реагирование на угрозы.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство рассматривает передачу Украине новых систем противовоздушной обороны NOMADS. Ее презентовали на международной выставке вооружений Eurosatory в Париже.

Также СМИ писали, что поставки Patriot в другие страны не остановят ради Украины. По словам британского журналиста Кристофера Миллера, Вашингтон приостанавливает поставку ракет-перехватчиков Patriot другим странам, чтобы ускорить выполнение заказов для Украины.