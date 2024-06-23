Электротранспорт остановился: половина Харькова обесточена после обстрела РФ

По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, специалисты уже работают над восстановлением питания в городе.

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Российские оккупанты нанесли по Харькову авиационный удар. Один из прилетов пришелся по частному сектору города. В результате удара половина города осталась без электроэнергии. Об этом сообщает мэр Игорь Терехов.

Днем 23 июня оккупанты снова ударили по Харькову авиабомбами. Известно, что удар пришел по детскому учебному заведению в одном из районов города. Половина города осталась без электроснабжения и водоснабжения, передает "Накипело". Также временно остановлена работа метрополитена, сейчас оно функционирует как укрытие.

Обстрел Харькова 23 июня — детали

Удары зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах. Известно об одном погибшем и десяти пострадавших. Среди пострадавших двое подростков 15 и 16 лет. Два человека в тяжелом состоянии, еще один человек имеет травмы средней степени, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Без света сейчас половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвращением электроэнергии", — резюмировал он.

Также было зафиксировано возгорание гаража и хозяйственной постройки в результате российского обстрела.

Напомним, 22 июня ВС РФ нанесли авиаудар по Харькову. Количество пострадавших было более 50 человек.

19 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Шевченковскому району Харькова с применением управляемых авиационных бомб.