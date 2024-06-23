Електротранспорт зупинився: половина Харкова знеструмлена після обстрілу РФ

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, фахівці вже працюють над відновленням живлення у місті.

Related video

Російські окупанти завдали по Харкову авіаційного удару. Один з прильотів прийшовся по приватному сектору міста. В наслідок удару половина міста залишилася без електроенергії. Про це повідомляє мер Ігор Терехов.

Вдень 23 червня окупанти знову вдарили по Харкову авіабомбами. Відомо, що удар прийшов по дитячому навчальному закладу в одному з районів міста. Половина міста залишилася без електропостачання та водопостачання, передає "Накипіло". Також тимчасово зупинена робота метрополітену, зараз воно функціонує як укриття.

Обстріл Харкова 23 червня — деталі

Удари зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах. Наразі відомо про одного загиблого та десятьох постраждалих. Серед постраждалих двоє підлітків 15 і 16 років. Двоє людей у важкому стані, ще одна особа має травми середнього ступеня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії", — резюмував він.

Також було зафіксовано загоряння гаража і господарчої споруди внаслідок російського обстрілу.

Нагадаємо, 22 червня ЗС РФ завдали авіаудар по Харкову. Кількість постраждалих була понад 50 осіб.

19 червня Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Шевченківському району Харкова із застосуванням керованих авіаційних бомб.