Без похода в ТЦК: в "Резерв+" можно будет получить направление на ВВК, — Минобороны

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, сгенерировать электронное направление на ВВК можно будет исключительно по собственному желанию, а ТЦК не сможет его отправлять.

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Министерство обороны Украины планирует добавить функцию получения электронного направления на военно-врачебную комиссию через приложение "Резерв+". Об этом в интервью NV заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Одной из следующих функций Резерв+ будет возможность получить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Человек, который загрузил себе Резерв+, может по своему желанию в приложении сгенерировать это электронное направление. Оно сгенерируется автоматически, и военно-врачебную комиссию можно будет спокойно пройти без дополнительного визита", — сказала Черногоренко.

При этом генерировать направления смогут украинцы по собственному желанию. ТЦК самостоятельно не сможет присылать такое направление.

"Такой функции сейчас не предусмотрено. Это исключительно по инициативе человека", — подчеркнула Черногоренко.

Саму функцию планируют представить в ближайшее время, однако заместитель министра обороны не уточнила когда именно.

Напомним, 24 июня начальник Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что высшие учебные заведения Волынской области будут предоставлять территориальным центрам комплектования и социальной поддержки списки отчисленных студентов.

В этот же день руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой сообщил, что в мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+" планируют добавить функцию онлайн-рекрутинга.