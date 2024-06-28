Ночь со спецназом: как бойцы секретного подразделения атакуют цели на территории РФ (фото)

Репортеру удалось побывать на передовой и своими глазами увидеть, как готовится атака на цели в РФ. Команда бойца Ивана, с которой провел время корреспондент, только за последние полгода нанесла России ущерб на $200 млн.

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Дэвид Патрикаракос побывал на северо-востоке Украины и провел ночь с подразделением спецназа во время выполнения миссии высочайшего уровня национальной безопасности — стратегического удара на сотни километров вглубь самой России. Об этом пишет Daily Mail.

Он рассказал, что видел, как военные ВСУ готовили бомбу для атаки по военным целям в РФ. На передовую он попал по рекомендации своего друга, военнослужащего ВСУ. И прошел тщательную проверку.

Бомба которая отправилась в Россию Фото: David Patrikarakos/X

"Вы хотите знать, как навредить России? Ударьте по ним на их собственной земле. Принесите им тот ужас, который они приносят в мир. Россия может бесконечно отправлять призывников в Украину. Их на родине считают расходным материалом", — говорит Иван, командир подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

У людей Ивана есть особая задача: появляться из ниоткуда, наносить удары по целям в глубине России, а затем снова исчезать.

"В социальных сетях часто можно увидеть результаты успешного удара в тылу. Во многих случаях это мы. Иногда об этом не узнает никто, кроме врага", — рассказывает боец.

У украинцев нет достаточного количества бомб, чтобы уничтожить большой завод по производству вооружений, занимающий несколько этажей. Но они могут нанести удар по небольшому объекту, который снабжает его жизненно важными деталями для российской войны. При столь ограниченном украинском вооружении точность — и креативность — имеют жизненно важное значение.

И им это удается. За последние полгода команда Ивана нанесла противнику ущерб на сумму 200 миллионов долларов.

Удар по НПЗ в Калуге Фото: соцсети

"Планирование каждой операции занимает дни, а иногда и недели. Каждая цель уникальна; и мы не можем допустить ошибок", — отмечает боец.

Речь идет о поиске слабого места в системе производства вооружений; части оружия, которые незаменимы или могут быть заменены только — и притом неадекватно — дешевыми китайскими технологиями.

"У русских по-прежнему огромные проблемы. Все их лучшее создано на основе технологий 1980-х годов. Они используют иранские дроны "Шахед", потому что не могут производить ракеты "Томагавк". Нас превосходят по вооружению и численности, поэтому мы используем любую их уязвимость", — цитирует военного журналист.

Необходимость нанести прямой удар по военной машине Путина – вместо того, чтобы уничтожать бесконечный поток солдат, которых он посылает в Украину, – является причиной того, что Киев отчаянно добивается разрешения на использование поставляемого США оружия внутри России; и почему все больше стран, включая Великобританию, наконец, дают Украине зеленый свет.

В итоге бомбу весом в 100 кг загружают на дрон, который будет направлен к российским целям.

Единственное фото, которое позволили сделать репортеру с военными Фото: David Patrikarakos/X

Стратегию украинского спецназа репортеру пояснили двое коллег Ивана – Родион и Валерий. По их словам, преимущество ударов по российское территории: их психологическое воздействие.

"Представьте, что вы — российский призывник, охраняющий боеприпасы глубоко на территории России. Вы никогда не были на фронте; время от времени вы хватаете винтовку и делаете вид, что патрулируете, но понимаете, что серьезной угрозы нет. Но однажды ночью, когда вы лежите в теплой постели, вы слышите шум в воздухе, и тогда ваш мир внезапно взрывается", — Родион делает паузу и усмехается. — А сейчас мы находимся в сотнях километров отсюда и пьем кофе".

Удар по НПЗ в Рязани Фото: X / bayraktar_1love

Репортер рассказывает, что на подъезде к тому месту, откуда в Россию отправится дрон с бомбой, у него отбирают телефон и кладут в изотермическую сумку, которая не позволяет ему отправлять или получать какую-либо информацию. У всех солдат есть защищенные телефоны.

"Сейчас мы находимся в пределах досягаемости смертоносных российских планирующих бомб. Валерий открывает свой ноутбук и открывает "живую" карту. Я вижу вражеские самолеты, патрулирующие воздух. Он "оценивает воздушные угрозы", в частности проверяет, не приближаются ли к нам российские беспилотники. Теперь мы ждем прибытия "гаджета" — дрона", — рассказывает журналист.

Когда "гаджет" прибывает на прицепе, Дэвид говорит, что бы поражен его размерами: "Гаджетик" на самом деле представляет собой небольшой двухместный пассажирский самолет длиной около трех метров. Только что-то такого размера может нести такую ​​большую полезную нагрузку".

В итоге его дорабатывают на месте: прикручивают крылья и проверяют электронику.

"Рядом с трехлопастным пропеллером на носу расположены две черные треугольные щели, похожие на глаза, а внизу две прямоугольные, напоминающие нос и рот. "Похоже на кота", — говорит Иван. "Да, злой кот", — говорит журналист.

И только тогда он узнает о цели – это электростанция для оружейного завода в 320 км на западе России. На самом деле, цель более конкретна.

ВСУ понадобится десять бомб, чтобы уничтожить фабрику, и еще несколько для электростанции. У них есть только одна бомба, поэтому нужно поразить транспондер (источник питания) на электростанции. Уберите его, и завод перестанет функционировать. Цепочка производства будет должным образом разрушена.

"Гаджет собран. Мужчины говорят мне, что он взлетит в темноте. Солнце садится. "Прекрасная Украина", — говорю я трем солдатам, стоящим рядом со мной. "Да, но не прекрасное время для Украины", — отвечают они. "К черту Россию", — таково общее мнение.

Наступает ночь. Гаджет выкатывают на бетонную дорожку, которая будет служить взлетно-посадочной полосой. Мужчины собираются вокруг, чтобы провести последние проверки. У всех на лбу закреплены красные фонари.

Их сложнее увидеть с воздуха, и они помогут избежать неприятного внимания противника. 100-килограммовый груз, который военные привезли с собой, выкатывается на "взлетно-посадочную полосу" и крепится к основанию самолета. После журналист отправляется в мобильный командный пункт, где уже намечен путь самолета БПЛА.

Атака на НПЗ "Лукойл" в Волгограде Фото: Telegram

"Как я обнаружил, люди внутри были гражданскими пилотами коммерческих самолетов. Теперь, когда Украина переоборудует самолеты в БПЛА, ей нужны их навыки для наиболее эффективного ведения войны. Один из них, Александр, будет дистанционно управлять самолетом во время взлета, прежде чем он перейдет на автопилот", — отмечает Дэвид.

Беспилотник взлетает за 200 метров, это сделано из соображений безопасности. Как только это происходит, все рассаживаются по машинам и уезжают. И за дальнейшим движением дрона наблюдают уже из кафе. Через несколько часов становится известно, что цель поражена, а дрон вернулся.

На следующий день в росСМИ появляются сообщения, что дрон был сбит, а разрушений нет.

"Русские, они вечно врут", — просто отвечает Иван.

Напомним, 24 июня Фокус писал, сколько ВСУ удалось поразить целей в РФ: более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии поздравления воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с тридцатой годовщиной ЦСО.