Возможно ли наступление РФ на Сумщину: к чему следует готовиться

Любые атаки на Сумщине будут иметь целью прижать и отвлечь украинских бойцов от других критических участков фронта. Тогда как для начала наступательных действий врагу нужно собрать не менее 60-70 тысяч человек.

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Вооруженные силы Российской Федерации не имеют достаточного количества сил и средств для наступления на Сумскую область. Но враг может расширить зону активных боевых действий. О том, что происходит на севере, говорится в материале "РБК-Украина".

По информации ГПСУ, оккупанты не имеют достаточного количества сил и средств для того, чтобы осуществить наступление в Сумской области. Источник в Генштабе отметил, что россияне не создают наступательных группировок возле региона.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что нужно готовиться к развитию любых ситуаций, пока в Украине такой сосед как РФ. В последнее время фиксируется уменьшение активности вражеских ДРГ, однако угроза от проведения диверсионной деятельности никуда не исчезла.

Оккупанты могут расширить зону активных боевых действий. Тогда как аналитики ISW рассказали, что пока непонятно, готовит ли враг новое наступление. Но любые возможные наступательные действия будут иметь целью прижать и отвлечь Силы обороны от других критических участков на фронте.

Военный эксперт Павел Нарожный сообщил, что сейчас у врага нет ресурса для наступления на Сумщине. Кроме этого, противник растянул фронт на Харьковщине, где успешно увяз.

"Они там делают попытки наступать, но больше это выглядит так, что они делают попытки отражать украинские контратаки. Это максимум на что они там сейчас способны. Сейчас такая у них интересная ситуация, что они наступать в Харьковской области не способны, а отступать некуда", — он и отметил, что россияне не имеют подготовленных позиций, чтобы отступать, тогда как в Агрегатном заводе в окружении остается до батальона.

По его словам, для наступления ВС РФ нужны десятки тысяч бойцов. В частности, на Харьковщине оккупанты собрали до 90 тысяч человек, поэтому для Сумщины им нужно минимум 60-70 тысяч, но их негде взять.

"То есть им надо как минимум 60-70 тысяч в Сумской области, а их банально негде взять. Потому что сейчас они мобилизуют 30-32 тысячи в месяц, а это столько, чтобы перекрыть потери на войне в Украине", — добавил Нарожный.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 2 июля сообщили, что оккупанты проводили диверсионно-разведывательную работу на границе Сумской и Черниговской областей. По их словам, враг сохраняет резервы, чтобы начать наступление на Сумщине.

2 июля спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что ВС РФ могут попытаться расширить плацдарм с активными зонами боевых действий. Это возможно на Сумщине или различных направлениях Харьковщины.