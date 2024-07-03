Чи можливий наступ РФ на Сумщину: до чого слід готуватися

Будь-які атаки на Сумщині матимуть на меті притиснути й відвернути українських бійців від інших критичних ділянок фронту. Тоді як для початку наступальних дій ворогу потрібно зібрати щонайменше 60-70 тисяч осіб.

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Збройні сили Російської Федерації не мають достатньої кількості сил та засобів для наступу на Сумську область. Але ворог може розширити зону активних бойових дій. Про те, що відбувається на півночі, йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

За інформацією ДПСУ, окупанти не мають достатньої кількості сил і засобів для того, аби здійснити наступ у Сумській області. Джерело у Генштабі зауважило, що росіяни не створюють наступальних угрупувань біля регіону.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що потрібно готуватися до розвитку будь-яких ситуацій, поки в Україні такий сусід як РФ. Останнім часом фіксується зменшення активності ворожих ДРГ, проте загроза від проведення диверсійної діяльності нікуди не зникла.

Окупанти можуть розширити зону активних бойових дій. Тоді як аналітики ISW розповіли, що поки незрозуміло, чи готує ворог новий наступ. Але будь-які можливі наступальні дії матимуть на меті притиснути й відвернути Сили оборони від інших критичних ділянок на фронті.

Військовий експерт Павло Нарожний повідомив, що нині у ворога немає ресурсу для наступу на Сумщині. Крім цього, противник розтягнув фронт на Харківщині, де успішно загруз.

"Вони там роблять спроби наступати, але більше це виглядає так, що вони роблять спроби відбивати українські контратаки. Це максимум на що вони там зараз здатні. Зараз така у них цікава ситуація, що вони наступати у Харківській області не спроможні, а відступати нема куди", — він та зазначив, що росіяни не мають підготовлених позицій, аби відступати, тоді як в Агрегатному заводі в оточенні залишається до батальйону.

За його словами, для наступу ЗС РФ потрібні десятки тисяч бійців. Зокрема, на Харківщині окупанти зібрали до 90 тисяч осіб, тому для Сумщини їм потрібно щонайменше 60-70 тисяч, але їх немає де взяти.

"Тобто їм треба як мінімум 60-70 тисяч в Сумській області, а їх банально немає де взяти. Бо зараз вони мобілізують 30-32 тисячі на місяць, а це стільки, щоб перекрити втрати на війні в Україні", — додав Нарожний.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 2 липня повідомили, що окупанти проводили диверсійно-розвідувальну роботу на кордоні Сумської та Чернігівської областей. За їхніми словами, ворог зберігає резерви, аби розпочати наступ на Сумщині.

2 липня речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що ЗС РФ можуть спробувати розширити плацдарм з активними зонами бойових дій. Це можливо на Сумщині або різних напрямках Харківщини.