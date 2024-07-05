Возле Новой Каховки БПЛА уничтожили станцию тропосферной связи РФ, — соцсети (фото)

Авторы публикации заявили, что 6 ударных беспилотников нанесли удар по пункту управления 66-й бригады управления ВС РФ.

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Пятого июля примерно в 4 утра БПЛА уничтожили станцию тропосферной связи ВС РФ возле Новой Каховки. Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона".

Сообщается, что 6 ударных беспилотников нанесли удар по пункту управления 66-й бригады управления ВС РФ. В результате были уничтожены уже упомянутая станция тропосферной связи (вероятно Р-412) и электропитающая станция (вероятно Э-351бр).

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Кроме того, как отметили авторы публикации, двое российских солдат получили ранения.

БПЛА уничтожили станцию тропосферной связи РФ Фото: Telegram-канал "Досье шпиона"

Что такое станция тропосферной связи Р-412 "ТОРФ"

Станция предназначена для осуществления прямых связей на расстояния не менее 150 км и для строительства тропосферных радиорелейных линий связи протяженностью 500-560 км при трех ретрансляциях. В передающем устройстве существует возможность ступенчатого переключения мощности. Работа станции возможна только на стоянке.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые показали испытания корвета "Гетман Иван Мазепа". На корабле уже установлена 76-мм артустановка Leonardo Super Rapid в носовой части и 35-мм зенитная артиллерийская установка Aselsan Gokdeniz в кормовой части корабля. Также — вероятно элементы под размещение противокорабельных ракет.

Также в Минобороны заявили, что Силы обороны Украины в июле получат тысячи латвийских дронов на 4 млн евро. Компании из Латвии производят для ВСУ разные беспилотники, в том числе FPV-дроны, учитывая новые потребности украинских военных на поле боя.