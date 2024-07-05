Біля Нової Каховки БПЛА знищили станцію тропосферного зв'язку РФ, — соцмережі (фото)

Автори публікації заявили, що 6 ударних безпілотників завдали удару по пункту управління 66-ї бригади управління ЗС РФ.

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П'ятого липня приблизно о 4 ранку БПЛА знищили станцію тропосферного зв'язку ЗС РФ біля Нової Каховки. Про це повідомив Telegram-канал "Досьє Шпигуна".

Повідомляється, що 6 ударних безпілотників завдали удару по пункту управління 66-ї бригади управління ЗС РФ. У результаті було знищено вже згадану станцію тропосферного зв'язку (імовірно Р-412) та електроживильну станцію (імовірно Е-351бр).

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Крім того, як зазначили автори публікації, двоє російських солдатів дістали поранення.

БПЛА знищили станцію тропосферного зв'язку РФ Фото: Telegram-канал "Досье шпиона"

Що таке станція тропосферного зв'язку Р-412 "ТОРФ"

Станція призначена для здійснення прямих зв'язків на відстані щонайменше 150 км і для будівництва тропосферних радіорелейних ліній зв'язку протяжністю 500-560 км за трьох ретрансляцій. У передавальному пристрої існує можливість ступеневого перемикання потужності. Робота станції можлива тільки на стоянці.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вперше показали випробування корвета "Гетьман Іван Мазепа". На кораблі вже встановлено 76-мм артустановку Leonardo Super Rapid у носовій частині та 35-мм зенітну артилерійську установку Aselsan Gokdeniz у кормовій частині корабля. Також — імовірні елементи під розміщення протикорабельних ракет.

Також у Міноборони заявили, що Сили оборони України в липні отримають тисячі латвійських дронів на 4 млн євро. Компанії з Латвії виробляють для ЗСУ різні безпілотники, зокрема FPV-дрони, враховуючи нові потреби українських військових на полі бою.