Остановят наступление: ВСУ сломают планы врага, если будут бить западным оружием по тылам РФ, — ISW

Западные партнеры не должны ограничивать ВСУ в ударах по территории РФ, написали аналитики Института изучения войны. Ракеты ATACMS или AASM должны лететь и вглубь России, и доставать по прифронтовым военным целям.

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Воздушные силы ВСУ применили французские ракеты AASM для удара по командному пункту ВС РФ всего лишь на 1 км вглубь российской территории и этого хватило, чтобы нарушить планы наступления россиян. Если Украине позволят бить западными ракетами по тылам врага, это изменит ход войны. О возможности применения оружия Запада аналитики Института изучения войны рассказали в отчете, опубликованном 7 июля.

Аналитики обратили внимание на сообщение Генштаба ВСУ, сделанное 22 июня. В заметке командования указывается, что удалось добраться до пункта управления мотострелкового полка ВС РФ в селе Нехотеевка. Село находится на расстоянии 1 км от границы с Харьковской областью, то есть россияне его использовали для наступления на Харьков, говорится в аналитическом отчете. Удар нанесли ракетами Armement Air-Sol Modulaire Hammer, производства Франция. Он показывает, что ВСУ имеют возможность применения западного оружия — могут его запускать и имеют разрешение на это.

Удары по РФ — где расположена Нехотеевка Белгородской области Фото: DeepState

Спутниковые фотографии Нехотеевки показали, что ракеты снесли пять зданий, свидетельствуют спутниковые фото, на которые ссылается ISW.

Удары по РФ — командный пункт ВС РФ в Нехотеевке до удара ВСУ Фото: Twitter Удары по РФ — командный пункт ВС РФ в Нехотеевке после удара ВСУ Фото: Twitter

На других кадрах, опубликованных OSINTерами, можно увидеть украинский самолет МиГ-29 в момент пуска французских ракет, пояснили аналитики.

В аналитическом отчете подытоживается, что удар французскими ракетами "снизил способность российских войск проводить наступательные операции в Украине". Аналитики настаивают, что ВСУ нужно и дальше позволять бить, например, ATACMS по территории РФ. При этом речь идет и об оперативном тыле, и о глубоком тыле. Благодаря этому "существенно нарушатся масштабные операции России", пояснили на портале Института.

Отметим, США отменили запрет применения своего оружия по российской территории в мае 2024 года, ранее писал Фокус. Перед этим об этом же сообщили ряд других западных партнеров Украины, среди них — и Франция, и Великобритания и другие. 23 июня росСМИ сообщили о применении ракет ATACMS по военной цели ВС РФ на западном берегу Крыма. Российские власти заявили, что от обломков ракеты якобы пострадали сотня россиян, которые приехали отдыхать на оккупированный полуостров.

Тем временем Силы обороны сообщили о других успешных ударах вглубь территории РФ, но их осуществили с помощью украинских беспилотников. Например, 23 июня стало известно об уничтожении склада с дронами-камикадзе Shahed в Краснодарском крае. После этого, 3 июля, источники Фокуса в спецслужбах подтвердили попадание по двум подстанциям, обесточивание которых остановило Оскольский металлургический комбинат в Белгородской области.

Напоминаем, 3 июля в Пентагоне заявили, что позволят Украине бить вглубь РФ ракетами ATACMS, но при выполнении определенных условий.