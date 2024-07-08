Спинять наступ: ЗСУ зламають плани ворога, якщо битимуть західною зброєю по тилах РФ, — ISW

Західні партнери не повинні обмежувати ЗСУ в ударах по території РФ, написали аналітики Інституту вивчення війни. Ракети ATACMS чи AASM мають летіти і вглиб Росії, і діставати по прифронтових військових цілях.

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Повітряні сили ЗСУ застосували французькі ракети AASM для удару по командному пункту ЗС РФ всього лиш на 1 км вглиб російської території і цього вистачило, щоб порушити плани наступу росіян. Якщо Україні дозволять бити західними ракетами по тилах ворога, це змінить перебіг війни. Про можливості застосування зброї Заходу аналітики Інституту вивчення війни розповіли у звіті, опублікованому 7 липня.

Аналітики звернули увагу на повідомлення Генштабу ЗСУ, зроблене 22 червня. У дописі командування вказується, що вдалось дістати до пункту управління мотострілецького полку ЗС РФ у селі Нехотіївка. Село розташоване на відстані 1 км від кордону з Харківською областю, тобто росіяни його використовували для наступу на Харків, ідеться в аналітичному звіті. Удар завдали ракетами Armement Air-Sol Modulaire Hammer, виробництва Франція. Він показує, що ЗСУ мають можливість застосування західної зброї — можуть її запускати і мають дозвіл на це.

Удари по РФ - де розташована Нехотіївка Бєлгородської області Фото: DeepState

Супутникові світлини Нехотіївки показали, що ракети знесли п'ять будівель, свідчать супутникові фото, на які посилається ISW.

Удари по РФ - командний пункт ЗС РФ у Нехотіївці до удару ЗСУ Фото: Twitter Удари по РФ - командний пункт ЗС РФ у Нехотіївці після удару ЗСУ Фото: Twitter

На інших кадрах, опублікованих OSINTерами, можна побачити український літак МіГ-29 у момент пуску французьких ракет, пояснили аналітики.

У аналітичному звіті підсумовується, що удар французькими ракетами "знизив здатність російських військ проводити наступальні операції в Україні". Аналітики наполягають, що ЗСУ потрібно і далі дозволяти бити, наприклад, ATACMS по території РФ. При цьому ідеться і про оперативний тил, і про глибокий тил. Завдяки цьому "суттєво порушаться масштабні операції Росії", пояснили на порталі Інституту.

Зазначимо, США скасували заборону застосування своєї зброї по російській території у травні 2024 року, раніше писав Фокус. Перед цим про це ж повідомили низка інших західних партнерів України, серед них — і Франція, і Велика Британія та інші. 23 червня росЗМІ повідомили про застосування ракет ATACMS по військовій цілі ЗС РФ у західному березі Криму. Російська влада заявила, що від уламків ракети начебто постраждали сотня росіян, які приїхали відпочивати на окупований півострів.

Тим часом Сили оборони повідомили про інші успішні удари углиб території РФ, але їх здійснили за допомогою українських безпілотників. Наприклад, 23 червня стало відомо про знищення складу з дронами-камікадзе Shahed у Краснодарському краї. Після цього, 3 липня, джерела Фокуса у спецслужбах підтвердили влучання по двох підстанціях, знеструмлення яких зупинило Оскольський металургійний комбінат у Бєлгородській області.

Нагадуємо, 3 липня у Пентагоні заявили, що дозволять Україні бити вглиб РФ ракетами ATACMS, але за виконання певних умов.