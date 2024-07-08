Дым и разрушения: как выглядят склады ВС РФ Воронежской области после удара БПЛА (фото)

Украинские дроны беспрепятственно пролетели 150 км, чтобы попасть по складам ВС РФ, которые горят вторые сутки, свидетельствуют спутниковые фото. Местные власти уверяют, что ничего не произошло, но вывозят население.

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На месте удара Сил обороны по складу боеприпасов ВС РФ в Воронежской области можно заметить две точки, над которыми вторые сутки подряд поднимается дым. На спутниковых фото также видны разрушения на территории военного объекта в глубоком тылу российской армии. Фото с последствиями удара опубликовали в Telegram-канале издания "Радио Свобода".

В заметке, которая появилась в сети в ночь на 8 июля, размещены два фото, сделанные и после воздушной атаки. На изображении, полученном 5 июля, видна местность между селом Сергеевка и хутором Погореловка в Воронежской области. Заметно группу зданий, похожих на склады, неподалеку от дороги. На изображении 7 июля — два столба дыма именно на месте складов. При увеличении бросается в глаза полное разрушение большего вытянутого здания.

Удары по РФ — склады под Сергеевкой до удара 7 июля Фото: Радио Свобода Удары по РФ — склады под Сергеевкой после удара 7 июля Фото: Радио Свобода

Между тем на Google maps есть возможность подробнее рассмотреть возможные точки попадания. Первый удар — по вытянутому зданию, второй — ориентировочно, в 200 м восточнее. На карте DeepState показано, что расстояние до этих точек с подконтрольной Украине территории — более 150 км. При этом воздушные средства поражения должны были пролететь над двумя областями РФ — Белгородской и Воронежской.

Удары по РФ — как выглядели склады БК в Сергеевке Фото: Google Maps Удары по РФ — расстояние от Сергеевки до Украины Фото: DeepState

Отметим, 7 июля Фокус рассказывал, со ссылкой на собственные источники, об атаке Сил обороны на военный объект ВС РФ в Воронежской области. Первыми о воздушном ударе сообщили местные жители. В соцсетях они опубликовали ряд видео с места чрезвычайного происшествия. На записях видно, как над точкой попадания поднимается столб дыма, а затем начинается детонация снарядов — вверх разлетается гигантский фейерверк. При этом губернатор Александр Гусев заверил, что атаку успешно отразили силы ПВО России. Впрочем, позже он объявил эвакуацию населения из сел на расстоянии 50 км от эпицентра.

Источники заявили, что состоялся удар по полевому складу боеприпасов ВС РФ, площадью 9 тыс. кв. м. Удар нанесли дроны СБУ. Благодаря успешной операции удалось взорвать ракеты различных классов ("земля-земля", "земля-воздух"), танковые и артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия.

Отметим, предыдущая атака Сил обороны на тыл ВС РФ состоялась 25 июня. Дроны ГУР Минобороны добрались до склада БК в селе Ольховатка Воронежской области России. Спутниковые фото, сделанные до и после атаки, подтвердили успешное попадание.

Напоминаем, 8 июля аналитики Института изучения войны объяснили, какую роль играет в войне применение западного оружия по тылам ВС РФ.