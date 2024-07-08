Дим та руйнування: як виглядають склади ЗС РФ Воронезької області після удару БПЛА (фото)

Українські дрони безперешкодно пролетіли 150 км, щоб влучити по складах ЗС РФ, які горять другу добу, свідчать супутникові фото. Місцева влада запевняє, що нічого не сталось, але вивозить населення.

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На місці удару Сил оборони по складу боєприпасів ЗС РФ у Воронезькій області можна помітити дві точки, над якими другу добу поспіль здіймається дим. На супутникових фото також видно руйнування на території військового об'єкта в глибокому тилу російської армії. Фото з наслідками удару опублікували в Telegram-каналі видання "Радио Свобода".

У дописі, який з'явився у мережі в ніч на 8 липня, розміщено два фото, зроблені після повітряної атаки. На зображенні, отриманому 5 липня, видно місцевість між селом Сергіївка та хутором Погорілівка у Воронезькій області. Помітно групу будівель, схожих на склади, неподалік від дороги. На зображенні 7 липня — два стовпи диму саме на місці складів. При збільшенні впадає в око повне руйнування більшої витягнутої будівлі.

Удари по РФ - склади під Сергіївкою до удару 7 липня Фото: Радио Свобода Удари по РФ - склади під Сергіївкою після удару 7 липня Фото: Радио Свобода

Тим часом на Google maps є можливість детальніше роздивитись можливі точки влучання. Перший удар — по витягнутій будівлі, другий — орієнтовно, за 200 м східніше. На карті DeepState показано, що відстань до цих точок з підконтрольної Україні території — понад 150 км. При цьому повітряні засоби ураження повинні були пролетіти над двома областями РФ — Бєлгородською та Воронезькою.

Удари по РФ - як виглядали склади БК у Сергіївці Фото: Google Maps Удари по РФ - відстань від Сергіївки до України Фото: DeepState

Зазначимо, 7 липня Фокус розповідав, з посиланням на власні джерела, про атаку Сил оборони на військовий об'єкт ЗС РФ у Воронезькій області. Першими про повітряний удар повідомили місцеві жителі. У соцмережах вони опублікували низку відео з місця надзвичайної події. На записах видно, як над точкою влучання підіймається стовп диму, а потім починається детонація снарядів — вгору розлітається гігантський феєрверк. При цьому губернатор Олександр Гусєв запевнив, що атаку успішно відбили сили ППО Росії. Втім, пізніше він оголосив евакуацію населення з сіл на відстані 50 км від епіцентру.

Джерела заявили, що відбувся удар по польовому складу боєприпасів ЗС РФ, площею 9 тис. кв. м. Удар завдали дрони СБУ. Завдяки успішній операції вдалось підірвати ракети різних класів ("земля-земля", "земля-повітря"), танкові та артилерійські снаряди, набої для стрілецької зброї.

Зазначимо, попередня атака Сил оборони на тил ЗС РФ відбулась 25 червня. Дрони ГУР Міноборони дістались до складу БК у селі Вільховатка Воронезької області Росії. Супутникові фото, зроблені до та після атаки, підтвердили успішне влучання.

Нагадуємо, 8 липня аналітики Інституту вивчення війни пояснили, яку роль відіграє у війні застосування західної зброї по тилах ЗС РФ.