Полоса с препятствиями: как обучают украинских пилотов FPV-дронов (видео)

Операторов FPV-дронов учат обходить препятствия, залетать в окна или двери домов, а также печатать запчасти на 3D-принтерах.

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Украинских операторов FPV-дронов учат обходить препятствия, чтобы эффективнее поражать российские цели. Об этом сообщает The War Zone.

Обе стороны войны используют легкие, быстрые и высокоманевренные FPV-дроны. Однако украинских военных на полигонах учат обходить препятствия, избегать средств РЭБ и поражать движущиеся цели.

Несмотря на то, что видео с ударами FPV-дронов могут выглядеть так, что цели легко поражать, на самом деле в хаосе боевых действий это делать довольно сложно. Реальность на поле боя постоянно меняется, говорит один из военных с позывным "Тинейджер".

"Мы имеем постоянную потребность в подготовке наших пилотов и операторов. Мир беспилотных систем постоянно меняется, и враг придумывает определенные методы или может помешать нам выполнить поставленные задачи. У нас же есть возможность постоянно тренироваться и совершенствовать свои навыки", — пояснил "Тинейджер".

В целом подготовка происходит в несколько этапов: базовые летные практики, сложные маневры, а затем идет имитация реального поля боя, чтобы пилоты были готовы к вызовам. Полоса препятствий, которая показана на видео, включает в себя макеты фасадов зданий, металлические столбы, а также обручи.

Макет фасада с окнами и дверями

Кроме самих навыков полета военных учат использовать 3D-принтер FlyingBear для создания необходимых деталей для FPV-дронов.

3D-принтер нужен для печати деталей для FPV-дронов

Напомним, 10 июля СМИ писали, что для ВСУ создали новую портативную систему РЭБ.

11 июля Нидерланды выделили для Украины 20 млн евро на поставку FPV-дронов.