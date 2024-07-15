Смуга з перешкодами: як навчають українських пілотів FPV-дронів (відео)

Операторів FPV-дронів вчать оминати перешкоди, залітати у вікна чи двері будинків, а також друкувати запчастини на 3D-принтерах.

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Українських операторів FPV-дронів навчають оминати перешкоди, щоб ефективніше уражати російські цілі. Про це повідомляє The War Zone.

Обидві сторони війни використовують легкі, швидкі та високоманеврені FPV-дрони. Проте українських військових на полігонах вчать оминати перешкоди, уникати засобів РЕБ та уражати рухомі цілі.

Попри те, що відео з ударами FPV-дронів можуть виглядати так, що цілі легко уражати, насправді в хаосі бойових дій це робити доволі складно. Реальність на полі бою постійно змінюється, каже один з військових із позивним "Тінейджер".

"Ми маємо постійну потребу в підготовці наших пілотів та операторів. Світ безпілотних систем постійно змінюється, і ворог придумує певні методи або може перешкодити нам виконати поставлені завдання. У нас же є можливість постійно тренуватися та вдосконалювати свої навички", — пояснив "Тінейджер".

Загалом підготовка відбувається у кілька етапів: базові льотні практики, складніші маневри, а потім йде імітація реального поля бою, щоб пілоти були готові до викликів. Смуга перешкод, яка показана на відео, містить в собі макети фасадів будівель, металеві стовпи, а також обручі.

Макет фасаду з вікнами та дверями

Окрім самих навичок польоту військових вчать використовувати 3D-принтер FlyingBear для створення необхідних деталей для FPV-дронів.

3D-принтер потрібен для друку деталей для FPV-дронів

Нагадаємо, 10 липня ЗМІ писали, що для ЗСУ створили нову портативну систему РЕБ.

11 липня Нідерланди виділили для України 20 млн євро на постачання FPV-дронів.