Украинские военные подтверждают, что оккупантов часто бросают в штурм с ранениями под угрозой ликвидации.

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Кремль отправляет на штурмы бойцов после ранений и с увечьями. Украинские военные сообщали о захвате в плен оккупантов, которые уже были с ранениями от предыдущих атак. Об этом сообщает The Telegraph.

Российских солдат регулярно бросают в "мясные штурмы" после ранений. Им оказывают минимальную медицинскую помощь и повторно отправляют в бой. Это показывает особое пренебрежение к пехотинцам, поскольку российские командиры бросают тысячи людей на передовую в изнурительном летнем наступлении.

В сети уже есть несколько видео, в котором оккупанты жалуются, что командиры им отказывают в получении надлежащего лечения. Им приказывают вернуться к бою. Также был эпизод, когда один россиянин попал в украинский плен с поврежденным глазом. Он управлял боевой машиной с окровавленными тряпками на глазу.

По данным британской разведки, ряды ВС РФ уменьшились на 70 000 бойцов за последние два месяца, что может свидетельствовать об использовании людей как живого ресурса для медленного продвижения на поле боя.

Украинские военные сообщили журналистам, что часто видят раненых оккупантов, которых отправляют на штурм, это "нормальная практика". Если они откажутся наступать, то их ликвидируют свои же. Также враг может использовать украинских военнопленных как живой щит.

"Я видел военнопленных, это возмутительно и раздирает нас изнутри, такое отношение к военнопленным недопустимо и запрещено конвенциями", — заявил пулеметчик Юрий.

Сейчас потери ВС РФ составляют более 1000 бойцов в сутки. В британской разведке отмечают, что усиление давления на фронт нивелируется украинскими оборонительными рубежами и отсутствием достаточной подготовки у российских военных.

Напомним, 14 июля Силы обороны отбросили оккупантов в Клещиевке и уничтожили штормовую группу ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны выбили россиян из Сотницкого Казачка на Харьковщине.