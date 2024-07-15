РФ кидає в "мʼясні штурми" бійців з інвалідністю та на милицях, – The Telegraph (відео)

Українські військові підтверджують, що окупантів часто кидають у штурм з пораненнями під загрозою ліквідації.

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Кремль відправляє на штурми бійців після поранень та з каліцтвами. Українські військові повідомляли про захоплення в полон окупантів, які вже були з пораненнями від попередніх атак. Про це повідомляє The Telegraph.

Російських солдатів регулярно кидають у "мʼясні штурми" після поранень. Їм надають мінімальну медичну допомогу й повторно відправляють в бій. Це показує особливу зневагу до піхотинців, оскільки російські командири кидають тисячі людей на передову у виснажливому літньому наступі.

В мережі вже є кілька відео, в якому окупанти жаліються, що командири їм відмовляють в отриманні належного лікування. Їм наказують повернутися до бою. Також був епізод, коли один росіянин потрапив в український полон з ушкодженим оком. Він керував бойовою машиною із закривавленими ганчірками на оці.

За даними британської розвідки, лави ЗС РФ зменшилися на 70 000 бійців за останні два місяці, що може свідчити про використання людей як живого ресурсу для повільного просування на полі бою.

Українські військові повідомили журналістам, що часто бачать поранених окупантів, яких відправляють на штурм, це "нормальна практика". Якщо вони відмовляться наступати, то їх ліквідують свої ж. Також ворог може використовувати українських військовополонених як живий щит.

"Я бачив військовополонених, це обурливо і роздирає нас зсередини, таке ставлення до військовополонених неприпустимо і заборонено конвенціями", — заявив кулеметник Юрій.

Наразі втрати ЗС РФ складають понад 1000 бійців на добу. В британській розвідці зауважують, що посилення тиску на фронт нівелюється українськими оборонними рубежами та відсутності достатньої підготовки у російських військових.

Нагадаємо, 14 липня Сили оборони відкинули окупантів в Кліщіївці та знищили штормову групу ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони вибили росіян з Сотницького Козачка на Харківщині.