Дроны атаковали ПВО: в оккупированном Мариуполе слышали не менее 5 взрывов (фото)

Советник главы города Петр Андрющенко заявил, что в части города из-за взрывов исчезло электроснабжение. Также БПЛА сперва выяснили, где находятся российские системы ПВО, а затем атаковали их.

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В ночь на 16 июля в оккупированном Мариуполе Донецкой области слышали не менее 5 взрывов. Об этом у себя в Telegram сообщил советник мєра города Петр Андрющенко.

По его словам, сперва БПЛА сперва выяснили, где находятся российские системы ПВО, а затем атаковали их.

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"Прилеты. По меньшей мере, два между "Невским" и Агробазой в направлении Мангуша. Судя по всему, "все сбили" очередные системы ПВО. Из характера атаки – сначала было разоблачено базирование ПВО, а потом сами! Системы ПВО принимали подарки", — написал он.

Взрывы в Мариуполе

Позже он заявил, что в части города исчезло электроснабжение.

"Центральный район — Новоселовка блекаут полный", — отметил он.

Взрывы в Мариуполе Фото: Андрющенко Time

Ранее сообщалось, что в Курской области после атаки БПЛА начался сильный пожар. Так, была атакована территория завода низковольтной аппаратуры. РосСМИ сообщили, что огонь распространился на 400 квадратных метров.

Также 15 июля стало известно, что "стая" беспилотников атаковала Брянскую область. Власти региона отчитались о по меньшей мере 20 сбитых БПЛА и отсутствии разрушений и пострадавших.