Сгорело целое здание: глава Курской области показал последствия удара по заводу низковольтной аппаратуры (фото)

Предприятие было атаковано беспилотниками в ночь на 16 июля. Власти Курска сообщали, что пожар начался в одном из производственных цехов.

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Власти Курской области показали последствия пожара на заводе низковольтной аппаратуры, который начался после удара украинского беспилотника, как сообщали местные власти, этой ночью. Фото показал глава Курской области РФ Алексей Смирнов в своем Telegram.

На снимках, сделанных в селе Коренево, видно, что крыша одноэтажного здания обрушилась, а все, что было в помещении, выгорело дотла.

Фото последствий атаки дронов в Курской области

Ранее Смирнов показывал фото пылающего пожара и сообщил, что пострадавших нет.

"Пожар, возникший ночью в поселке Коренево после атаки украинского коптера на заводе низковольтной аппаратуры, был потушен", – заявил Смирнов.

Фото последствий атаки дронов Фото: Соцсети

Корневский завод низковольтной аппаратуры производит продукцию для энергетики и других отраслей промышленности РФ.

Напомним, завод низковольтной аппаратуры загорелся в поселке Коренево Курской области России. Алексей Смирнов в Telegram сообщил, что дрон, который атаковал предприятие, якобы был украинским. И он сбросил некое взрывное устройство на территорию завода. При этом, показывая, последствия пожара, фото уничтоженного, или поврежденного дрона он не демонстрировал.

А 2 июля в центре российского Курска произошел мощный пожар на территории 3754-й авиатехнической базы.