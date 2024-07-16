Згоріла ціла будівля: голова Курської області показав наслідки удару по заводу низьковольтної апаратури (фото)

Підприємство було атаковано безпілотниками в ніч на 16 липня. Влада Курська повідомляла, що пожежа почалася в одному з виробничих цехів.

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Влада Курської області показала наслідки пожежі на заводі низьковольтної апаратури, яка почалася після удару українського безпілотника, як повідомляла місцева влада, цієї ночі. Фото показав голова Курської області РФ Олексій Смирнов у своєму Telegram.

На знімках, зроблених у селі Кореневе, видно, що дах одноповерхової будівлі обвалився, а все, що було в приміщенні, вигоріло дотла.

Фото наслідків атаки дронів у Курській області

Раніше Смирнов показував фото палаючої пожежі і повідомив, що постраждалих немає.

"Пожежу, що виникла вночі в селищі Кореневе після атаки українського коптера на заводі низьковольтної апаратури, загасили", — заявив Смирнов.

Фото наслідків атаки дронів Фото: Соцмережi

Корнівський завод низьковольтної апаратури виробляє продукцію для енергетики та інших галузей промисловості РФ.

Нагадаємо, завод низьковольтної апаратури загорівся в селищі Коренево Курської області Росії. Олексій Смирнов в Telegram повідомив, що дрон, який атакував підприємство, нібито був українським. І він скинув якийсь вибуховий пристрій на територію заводу. При цьому, показуючи наслідки пожежі, фото знищеного або пошкодженого дрона він не демонстрував.

А 2 липня в центрі російського Курська сталася потужна пожежа на території 3754-ї авіатехнічної бази.