РФ усиливает войска под Глубоким и Волчанском: что задумал враг на Харьковщине (карта)

Враг вывел из Харьковщины 153-й танковый полк для расформирования, тогда как его позиции заняли 128-я мотострелковая бригада и отряд спецназа "Ахмат". Также россияне развернули дополнительные штурмовые группы на этом участке фронта, рассказали аналитики ISW.

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Вооруженные силы Российской Федерации продолжили локализованные наступательные операции на севере Харьковской области, однако не имеют продвижения. Подробнее о планах врага на регион рассказали аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 21 июля.

"Российские силы атаковали к северу от Харькова вблизи Глубокого и к северо-востоку от города Харькова в Волчанске, а украинские силы, как сообщается, контратаковали вблизи Глубокого 20 и 21 июля", — говорится в сообщении.

По словам российского военкора, ВС РФ пытаются помешать Силам обороны пересечь Травянское водохранилище вблизи Липцов.

Аналитики отметили, что российское военное командование усиливает российские войска под Глубоким и Волчанском для ведения наступления на Харьковщине. В украинской оперативной-тактической группировке "Харьков" рассказали 21 июля, что оккупанты развернули дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты и 18-й мотострелковой дивизии. Также противник проводит перегруппировку штурмовых групп мотострелковых полков.

В ОТГ "Харьков" отметили, что российские войска вывели 153-й танковый полк для расформирования, тогда как его позиции заняли 128-я мотострелковая бригада и отряд спецназа "Ахмат". Между тем 13 июля сообщалось, что РФ готовит части российского 153-го танкового полка к ударам по Волчанску.

Заместитель командира украинской бригады, которая действует на Харьковском направлении, рассказал, что оккупанты тренируются от двух до шести недель перед отправкой на фронт на этом участке фронта и не получают точную информацию о реальной ситуации на направлении перед боями в составе российских штурмовых групп.

Ситуация на Харьковском направлении: данные Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают активные действия, в частности, произошло 12 боевых столкновений. Бои продолжались в районах Волчанска и Глубокого.

Напомним, 20 июля командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр ВСУ Николай "Абдула" Волохов сообщил, что ВС РФ готовятся к новой попытке наступления на Харьковщине. По его словам, планы враг может реализовать до конца лета.

19 июля лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что ВС РФ начали применять меньше техники на линии боевого соприкосновения в направлении Боровой Харьковской области. Он отметил, что украинские операторы БПЛА ежедневно уничтожают машины противника.