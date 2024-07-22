РФ проигрывает войну на истощение: теория Ланчестера в контексте боевых действий в Украине

Американский аналитик Трент Теленко отмечает, что согласно математической модели Ланчестера, армия РФ на временной дистанции теряет эффективность. Пример этому — состояние немецкой и японской авиации во время Второй мировой.

Related video

Характер боевых действий в Украине свидетельствует о продолжающейся войны на истощение. Несмотря на превосходство российской армии в живой силе и технике, события на линии боевого соприкосновения показывают, что ВС РФ становятся менее эффективны. К такому мнению пришел американский аналитик и военный историк, бывший сотрудник Пентагона Трент Теленко.

Эксперт в своей публикации основывается на теоретическом законе квадратов Ланчестера. Это математическая модель, разработанная Фредериком Ланчестером в начале ХХ века, которая используется для анализа относительной силы и эффективности двух противоборствующих вооруженных сил.

Эффективность артиллерии

Согласно данной модели, утверждает Теленко, украинская армия становится более эффективной с течением времени, и напротив силы РФ становятся хуже с точки зрения боеспособности.

"Одна из реалий модели истощения Ланчестера заключается в том, что победившая сторона становится более эффективной с накоплением опыта, а проигравшая — менее эффективной из-за того, что истощение превышает обучение и военное производство", — пишет аналитик.

Формула Фредерика Ланчестера Фото: X (Twitter)

В качестве примера он привел сложившуюся ситуацию во время Второй мировой войны, когда японская и немецкая авиации теряли боеспособность в ходе затянувшихся боев.

"Сейчас мы начинаем замечать множество реальных доказательств того, что российская артиллерия идет по тому же пути, что и японская и немецкая авиация во Второй мировой войне", — подчеркнул Теленко.

По его словам, несмотря на распространенное мнение, что "у России артиллерия никогда не закончится", это совершенно не означает, что она сохранит прежнюю эффективность при затраченных усилиях и средствах, как и в начале полномасштабного вторжения.

Динамика потерь ВС РФ за время полномасштабной войны в Украине Фото: X (Twitter)

Коллапс ПВО

Такая же тенденция замечена и противовоздушной обороне, о чем свидетельствует недавняя атака украинских беспилотников на аэродром Миллерово. Именно закон квадратов Ланчестера доказывает, что российская ПВО близится к коллапсу.

Что касается потерь ВС РФ, то здесь Теленко приводит следующую закономерность. Согласно графику первые 100 тысяч оккупанты потеряли приблизительно за 10 месяцев войны, начиная с 24 февраля 2022 года. Однако на временной дистанции следующие 100 тысяч россияне потеряли уже за меньший период, и так по возрастающей.

"Чем дальше вправо, тем быстрее наступают следующие 100 тысяч", — пояснил эксперт.

Динамика потерь ВС РФ в живой силе за время полномасштабной войны в Украине Фото: X (Twitter)

В заключение Теленко отметил, что даже западные журналисты признали тот факт, что потери российской бронетехники превысили их производство, а советские запасы времен Холодной войны уже на исходе.

Важно

Выметают с полигонов пушки М-46 и САУ: как ВСУ уничтожают артсистемы ВС РФ

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 12 июля рассказал, что у Вооруженных сил РФ возникает серьезная проблема с военной техникой. Поэтому наступательный потенциал противника, считает эксперт, упал в 80 раз.