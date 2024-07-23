Неправильные выводы: в США заговорили о преувеличенном значении дронов-камикадзе

Американский военный аналитик Майкл Кофман считает, что публике в сети предлагают выборку ярких и успешных атак беспилотников. В то время как более важным применением БпЛА являются минирование и выполнение логистических миссий.

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На мероприятии VERTEX старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман заявил, что инновационное применение технологий Украиной в войне с РФ играет значительную роль, однако зачастую реальная эффективность этих технологий может отличаться от того, что демонстрируется в социальных сетях. Речь идет о применении барражирующих боеприпасов, эффективность которых зачастую преувеличивается. Об этом 22 июля сообщили обозреватели Defense One.

Кофман отметил, что многочисленные видеоролики в социальных сетях, показывающие уничтожение танков украинскими беспилотниками, создают у зрителей впечатление, что подразделения, управляющие беспилотниками, более успешны, чем на самом деле.

"Проблема в том, что вы сталкиваетесь с огромными проблемами, связанными с предвзятостью выборки. Наименее успешные подразделения покажут вам, вероятно, наиболее успешные атаки", — сказал эксперт.

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По его словам, в сети публике предлагают яркие ударные миссии беспилотников, тогда как более важные оборонительные задачи остаются в тени. Кофман напротив подчеркнул, что все более широкое использование беспилотников для сброса мин и выполнения миссий по пополнению запасов является ключевым аспектом современной войны.

Логистика важнее

Специалист считает, что дроны-камикадзе могут плохо работать против бронированных транспортных средств. Он привел пример, когда боевая машина Bradley выдержала более 20 попаданий российских беспилотников и продолжала двигаться.

В то же время, до половины миссий по доставке припасов выполняются небольшими беспилотниками, которые необходимы для обеспечения логистики в условиях постоянных ударов по транспортным средствам. Такие БпЛА необходимы, поскольку россияне регулярно наносят удары по транспортным средствам, проходящим в пределах пяти-шести километров от фронта.

Также Кофман считает, что если сравнить нанесенный ущерб с количеством потерянных дронов, то большие беспилотные бомбардировщики являются одним из самых эффективных ударных средств, которыми располагают украинские вооруженные силы.

В заключении он порекомендовал Соединенным Штатам перенять опыт Украины в использовании беспилотников для нанесения массовых точных ударов с близкого расстояния. По его мнению, дроны-камикадзе "демократизировали точность" в ближнем бою, что является важным уроком для американских военных.

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Напомним, по мнению военных аналитиков США, масштабы применения беспилотников, наблюдаемые в Украине, меняют характер тактики использования военных вертолетов. Однако, несмотря на уязвимость винтокрылых машин, они не потеряли свою актуальность.