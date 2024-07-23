Неправильні висновки: у США заговорили про перебільшене значення дронів-камікадзе

Американський військовий аналітик Майкл Кофман вважає, що публіці в мережі пропонують вибірку яскравих і успішних атак безпілотників. У той час як більш важливим застосуванням БпЛА є мінування та виконання логістичних місій.

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На заході VERTEX старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман заявив, що інноваційне застосування технологій Україною у війні з РФ відіграє значну роль, проте найчастіше реальна ефективність цих технологій може відрізнятися від того, що демонструється в соціальних мережах. Йдеться про застосування баражувальних боєприпасів, ефективність яких часто перебільшується. Про це 22 липня повідомили оглядачі Defense One.

Кофман зазначив, що численні відеоролики в соціальних мережах, які показують знищення танків українськими безпілотниками, створюють у глядачів враження, що підрозділи, які керують безпілотниками, більш успішні, ніж насправді.

"Проблема в тому, що ви стикаєтеся з величезними проблемами, пов'язаними з упередженістю вибірки. Найменш успішні підрозділи покажуть вам, ймовірно, найбільш успішні атаки", — сказав експерт.

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За його словами, в мережі публіці пропонують яскраві ударні місії безпілотників, тоді як важливіші оборонні завдання залишаються в тіні. Кофман, навпаки, наголосив, що дедалі ширше використання безпілотників для скидання мін і виконання місій із поповнення запасів є ключовим аспектом сучасної війни.

Логістика важливіша

Фахівець вважає, що дрони-камікадзе можуть погано працювати проти броньованих транспортних засобів. Він навів приклад, коли бойова машина Bradley витримала понад 20 влучень російських безпілотників і продовжувала рухатися.

Водночас до половини місій з доставлення припасів виконуються невеликими безпілотниками, які необхідні для забезпечення логістики в умовах постійних ударів по транспортних засобах. Такі БпЛА необхідні, оскільки росіяни регулярно завдають ударів по транспортних засобах, які проходять у межах п'яти-шести кілометрів від фронту.

Також Кофман вважає, що якщо порівняти завдані збитки з кількістю втрачених дронів, то великі безпілотні бомбардувальники є одним із найефективніших ударних засобів, які мають у своєму розпорядженні українські збройні сили.

У висновку він порекомендував Сполученим Штатам перейняти досвід України у використанні дронів для завдавання масових точних ударів з близької відстані. На його думку, дрони-камікадзе "демократизували точність" у ближньому бою, що є важливим уроком для американських військових.

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Нагадаємо, на думку військових аналітиків США, масштаби застосування безпілотників, що спостерігаються в Україні, змінюють характер тактики використання військових вертольотів. Однак, попри вразливість гвинтокрилих машин, вони не втратили своєї актуальності.