РФ осуществляет перегруппировку: в ВСУ рассказали, готовится ли враг к новому наступлению на Харьковщине

На севере Харьковщины российские военные пытаются потеснить подразделения ВСУ с занятых позиций. Однако украинские бойцы наносят ощутимые потери оккупантам, рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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Самые активные боевые действия на Харьковщине продолжаются в направлении Глубокого и Волчанска. По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, пока нет информации о подготовке россиян к новому наступлению на севере. Об этом он сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас информации о подготовке РФ нового наступления на севере Харьковской области у нас нет, и разведка эту информацию также не подтверждает. Самые активные действия сейчас продолжаются в направлении населенных пунктов Глубокое и Волчанск", — сказал Назар Волошин.

Он отметил, что на этом участке фронта оккупанты сосредоточили основные усилия и пытаются продвигаться.

Кроме этого, Волошин отметил, что россияне осуществляют перегруппировку для восстановления штурмовых действий. Речь идет не о наращивании, а лишь ротации вражеских подразделений.

"В том числе и тех, которые наши Силы обороны сильно "потрепали", — пояснил он.

Волошин рассказал, что на Харьковском направлении действуют подразделения 18-й мотострелковой дивизии, 128-й отдельной мотострелковой бригады и 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии Ленинградского военного округа, 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Зато украинские военные, которые укрепляют позиции, рубежи и осуществляют мероприятия по усилению обороны, наносят врагу ощутимые потери.

Он добавил, что ситуация динамичная, оккупанты пытаются при поддержке авиации потеснить подразделения ВСУ с занятых позиций. Однако украинцы контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию врага.

Напомним, 20 июля командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр ВСУ Николай "Абдула" Волохов сообщил, что ВС РФ готовятся к новому наступлению в Харьковской области. По его словам, враг продолжает давить и не прекращает штурмы.

22 июля майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что враг хочет сформировать новые подразделения, чтобы усилиться на Харьковском и Купянско-Лиманском направлениях. Он считает, что увеличится интенсивность боевых действий на поле боя.