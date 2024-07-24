Не могут себе этого позволить: британская разведка оценила последствия ударов по складам ВС РФ

Атака украинских БПЛА на склады в Сергеевке уничтожила боеприпасы и стрелковое оружие, считают в британской разведке. Россия же, по мнению ведомства, не может позволить себе такие потери.

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Ночью 7 июля украинские беспилотники совершили атаку на склад боеприпасов в Сергеевке Воронежской области РФ. По мнению министерства обороны Великобритании, это стало значительной потерей для оккупационной армии.

Отмечается, что атака БПЛА, вероятно, привела к почти полному уничтожению всего, что находилось на складах площадью около 9 квадратных километров, что это стало значительной потерей для ВС РФ.

Вероятно, отмечают в разведке, на складе хранились боеприпасы "земля-земля", а также стрелковое оружие.

"Это еще больше усложнит России и так проблемные логистические цепочки и будет побуждать еще больше рассредоточивать подобные объекты из-за постоянной угрозы украинских ударов", — считают в разведывательном ведомстве.

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Также там отмечают, что это еще больше подчеркивает "неспособность России защитить ключевые объекты в районе, который может похвастаться плотным размещением противовоздушной обороны, примерно в 80 км от границы с Украиной".

Россия же, учитывая избранную ею стратегию "войны на истощение", не может позволить себе такие потери, поскольку указанный подход требует огромного количества боеприпасов.

"Сейчас Россия полагается на своих ограниченных иностранных партнеров в этом вопросе", — добавили в минобороны Британии.

Напомним, после ударов украинских дронов местные власти уверяли, что ничего не произошло, но эвакуировали население.