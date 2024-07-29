Румынский опыт: сколько времени уходит на подготовку летчиков F-16, — Defense Express

Обозреватели отметили, что за два года воздушные силы Румынии смогли подготовить летчиков только на 22% своих дополнительных самолетов F-16.

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Важнейшим аспектом применения фронтовой авиации является подготовка летчиков. В контексте российско-украинской войны актуальным является обучение украинских военнослужащих эксплуатации истребителей F-16, поставки которых ожидаются в ближайшее время. В связи с этим обозреватели Defense Express в своем материале выясняли временные рамки подготовки летчиков на примере Румынии, которая столкнулась с проблемой обучения пилотов в 2022 году.

Авторы публикации обратили внимание на мероприятие по случаю успешной подготовки первой группы летчиков истребителей F-16, на котором выступила посол США в Румынии Кэтлин Кавалец. По ее словам подготовка румынских пилотов длилась восемь месяцев и проходила на базе новосозданного центра, который открылся в ноябре 2023 года.

В ходе обучения пилоты освоили не только управление современными истребителями, но и применение их в составе команды, используя современные тактики ведения боевых действий "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Объявленный 8-месячный курс, отметили обозреватели, оказался немного короче 9-месячного базового курса, который практикуется в США. Он не включал базовую подготовку военных азам пилотирования, которая обычно занимает в Штатах 6 месяцев на винтовой, 7 месяцев на реактивной учебной машине и 2 месяца на учебно-боевой машине.

Сколько летчиков подготовила Румыния

Помимо таких сроков подготовки, обозреватели указали и на количество обучаемых летчиков. Их было всего семь, несмотря на то, что Румыния столкнулась с острой нехваткой пилотов F-16. Так летный состав был рассчитан только на 17 истребителей, при этом румынские ВВС получили 32 машины.

"Таким образом, спустя почти два года после заключения соглашения румынские воздушные силы смогли подготовить пилотов только на 22% своих дополнительных самолетов. И для этого им еще понадобилось создать на своей территории учебный центр, основная материальная база которого, сами F-16, была создана с помощью Нидерландов, предоставивших 14 истребителей", — подчеркнули эксперты.

Что касается потенциальной возможности обучения украинских летчиков в стране, то Кавалец на этот счет заявила, что пока ожидается, когда Румыния "откроет возможности для обучения" украинских военнослужащих.

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Напомним, 11 июня министр обороны Румынии Ангел Тылвэр объявил о масштабных планах по расширению и модернизации авиабазы ​​имени Михаила Когэлничану. Обозреватели Army Recognition отметили, что в контексте ситуации в Украине, речь может идти о размещении истребителей F-16.