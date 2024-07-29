Румунський досвід: скільки часу йде на підготовку льотчиків F-16, — Defense Express

Оглядачі зазначили, що за два роки повітряні сили Румунії змогли підготувати льотчиків тільки на 22% своїх додаткових літаків F-16.

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Найважливішим аспектом застосування фронтової авіації є підготовка льотчиків. У контексті російсько-української війни актуальним є навчання українських військовослужбовців експлуатації винищувачів F-16, постачання яких очікуються найближчим часом. У зв'язку з цим оглядачі Defense Express у своєму матеріалі з'ясовували часові межі підготовки льотчиків на прикладі Румунії, яка зіштовхнулася з проблемою навчання пілотів у 2022 році.

Автори публікації звернули увагу на захід із нагоди успішної підготовки першої групи льотчиків винищувачів F-16, на якому виступила посол США в Румунії Кетлін Кавалець. За її словами, підготовка румунських пілотів тривала вісім місяців і проходила на базі новоствореного центру, що відкрився в листопаді 2023 року.

Під час навчання пілоти опанували не тільки управління сучасними винищувачами, а й застосування їх у складі команди, використовуючи сучасні тактики ведення бойових дій "повітря-повітря" і "повітря-поверхня".

Оголошений 8-місячний курс, зазначили оглядачі, виявився трохи коротшим за 9-місячний базовий курс, що практикується у США. Він не включав базову підготовку військових азам пілотування, яка зазвичай триває в Штатах 6 місяців на гвинтовій, 7 місяців на реактивній навчальній машині та 2 місяці на навчально-бойовій машині.

Скільки льотчиків підготувала Румунія

Крім таких термінів підготовки, оглядачі звернули увагу й на кількість льотчиків, яких навчають. Їх було лише семеро, попри те, що Румунія зіткнулася з гострою нестачею пілотів F-16. Так льотний склад був розрахований тільки на 17 винищувачів, водночас румунські ВПС отримали 32 машини.

"Отже, через майже два роки після укладення угоди румунські повітряні сили змогли підготувати пілотів тільки на 22% своїх додаткових літаків. І для цього їм ще знадобилося створити на своїй території навчальний центр, основну матеріальну базу якого, самі F-16, було створено за допомогою Нідерландів, які надали 14 винищувачів", — зауважили експерти.

Щодо потенційної можливості навчання українських льотчиків у країні, то Кавалець з цього приводу заявила, що наразі очікується, коли Румунія "відкриє можливості для навчання" українських військовослужбовців.

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Нагадаємо, 11 червня міністр оборони Румунії Ангел Тилвер оголосив про масштабні плани з розширення та модернізації авіабази імені Михайла Когелничану. Оглядачі Army Recognition зазначили, що в контексті ситуації в Україні, може йтися про розміщення винищувачів F-16.