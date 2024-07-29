Зеленский приехал в Волчанск и поздравил бойцов ССО с праздником (видео)

Президент посетил передовой командный пункт Сил специальных операций и отметил их государственными наградами.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Волчанск в Харьковской области. Он поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, о чем сказано на официальном канале президента в Telegram.

"Харьковское направление. Передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и приветствовать наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами", — сказано в сообщении.

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Также Зеленский поблагодарил бойцов за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и при защите и деоккупации украинских городов и сел.

Владимир Зеленский приехал в Волнчанск

Напомним, командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал о боях на Харьковщине. По его словам, противник пытается постоянно давить на украинских защитников, игнорируя собственные большие потери. Оккупанты используют в штурмах даже поваров.

Также издание The Telegraph писало, почему не удалось наступление ВС РФ на Харьков. Оккупанты стоят под Харьковом и имеют силы для наступления на Донбассе до сентября 2024 года, считает аналитик Майкл Хоффман. Однако продвижение россиян в Донецкой области не означает, что враг достиг стратегического успеха.