В Минобороны поддержали законопроект о создании в Украине ЧВК, но с оговоркой

В Минобороны предложили существенно доработать законопроект, образовав для этого рабочую группу, в которую войдут представители ведомства и других заинтересованных органов.

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Министерство обороны Украины поддержало законопроект о создании в Украине частных военных компаний в первом чтении. Правда, не без замечаний. Об этом сказано на сайте правительства.

"В предложенной редакции законопроект не согласовывается с Конституцией Украины, законами Украины "Об обороне Украины", "О разведке", Дополнительными протоколами к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, не учитывает рекомендаций, изложенных в Документе Монтре, распространенном резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 08.10.2008 № А/63/467–S/2008/636, в котором раскрываются вопросы международно-правовых обязательств и передовых практических методов государств, касающихся функционирования частных военных компаний в период вооруженного конфликта, учитывая то, что Украина является одним из 17 государств, принявших участие в его подготовке", — сказано в документе.

Кроме этого, как отмечается, в профессиональной среде идея создания нормативно-правовой базы для осуществления военно-консалтинговой деятельности обсуждается уже долгое время и требует привлечения международного передового опыта с целью интегрирования соответствующей международной нормативно-правовой базы с государственным законодательством. Чиновники предложили существенно доработать законопроект, образовав для этого рабочую группу, в которую войдут представители Министерства обороны Украины и других заинтересованных органов.

Напомним, законопроект 11214 "О международных оборонных компаниях" был зарегистрирован еще 26.04.2024 года. Инициатором выступил нардеп Сергей Гривко. В пояснительной записке говорится, что целью создания в Украине международных оборонных компаний является повышение уровня внешней и внутренней безопасности государства, предоставление той работы бывшим военнослужащим, которую они хорошо изучили за время боевых действий.

Кроме того, второй целью значится увеличение доходов государства.

"Базирование международных оборонных компаний на территории и (или) у населенных пунктов положительно повлияет на экономическое развитие соответствующих населенных пунктов и общин, учитывая, что пункт постоянной дислокации МОК будет иметь рабочие места и для лиц из числа гражданского населения", — сказано в документе.

Кроме того, как сообщается, сфера правовых отношений, в которой предлагаются нововведения, в настоящее время не урегулирована. Соответственно законопроектом осуществляется введение правого регулирования указанной сферы путем принятия одного специального закона.

Напомним, в Минобороны рассказали о потребностях армии. Как рассказал Дмитрий Лазуткин, далеко не все, кого призвали в ряды ВСУ во время мобилизации, станут "штурмовиками". Бесперебойную работу армии на линии боевого соприкосновения обеспечивает огромное количество людей разных специальностей.

Также в ведомстве объяснили "нюансы" мобилизационного законодательства. Если гражданин совершил несколько административных правонарушений, "санкции" накладываются за более серьезное, пояснили в Минобороны. Если сумма к взысканию не превышает 160 тысяч гривен, то единственное жилье должника отобрать не имеют права.