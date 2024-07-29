У Міноборони підтримали законопроєкт про створення в Україні ПВК, але із зауваженням

У Міноборони запропонували суттєво доопрацювати законопроєкт, утворивши для цього робочу групу, до якої увійдуть представники відомства та інших зацікавлених органів.

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Міністерство оборони України підтримало законопроєкт про створення в Україні приватних військових компаній у першому читанні. Щоправда, не без зауважень. Про це йдеться на сайті уряду.

"У запропонованій редакції законопроєкт не узгоджується з Конституцією України, законами України "Про оборону України", "Про розвідку", Додатковими протоколами до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, не враховує рекомендацій, викладених у Документі Монтре, поширеному резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 08.10.2008 № А/63/467-S/2008/636, у якому розкриваються питання міжнародно-правових зобов'язань і передових практичних методів держав, що стосуються функціонування приватних військових компаній в період збройного конфлікту, з огляду на те, що приватний сектор не має жодного права на захист.

Окрім цього, як зазначається, у фаховому середовищі ідея створення нормативно-правової бази для здійснення військово-консалтингової діяльності обговорюється вже тривалий час і потребує залучення міжнародного передового досвіду з метою інтегрування відповідної міжнародної нормативно-правової бази з державним законодавством. Урядовці запропонували суттєво доопрацювати законопроєкт, утворивши для цього робочу групу, до якої увійдуть представники Міністерства оборони України та інших зацікавлених органів.

Нагадаємо, законопроєкт 11214 "Про міжнародні оборонні компанії" було зареєстровано ще 26.04.2024 року. Ініціатором виступив нардеп Сергій Гривко. У пояснювальній записці йдеться, що метою створення в Україні міжнародних оборонних компаній є підвищення рівня зовнішньої та внутрішньої безпеки держави, надання тієї роботи колишнім військовослужбовцям, яку вони добре вивчили за час бойових дій.

Крім того, другою метою значиться збільшення доходів держави.

"Базування міжнародних оборонних компаній на території та (або) біля населених пунктів позитивно вплине на економічний розвиток відповідних населених пунктів і громад, з огляду на те, що пункт постійної дислокації МОК матиме робочі місця і для осіб з числа цивільного населення", — сказано в документі.

Крім того, як повідомляється, сфера правових відносин, у якій пропонуються нововведення, наразі не врегульована. Відповідно законопроєктом здійснюється запровадження правого регулювання зазначеної сфери шляхом ухвалення одного спеціального закону.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли про потреби армії. Як розповів Дмитро Лазуткін, далеко не всі, кого призвали до лав ЗСУ під час мобілізації, стануть "штурмовиками". Безперебійну роботу армії на лінії бойового зіткнення забезпечує величезна кількість людей різних спеціальностей.

Також у відомстві пояснили "нюанси" мобілізаційного законодавства. Якщо громадянин скоїв кілька адміністративних правопорушень, "санкції" накладаються за більш серйозне, пояснили в Міноборони. Якщо сума до стягнення не перевищує 160 тисяч гривень, то єдине житло боржника відібрати не мають права.