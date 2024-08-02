Защитник неба "Карнаж" имеет более 130 боевых вылетов и рассказал о самых ярких из них

Вертолетчик шутит, что хотел бы поехать после победы за границу, но боится летать в роли пассажира. Он подчеркнул, что пуск ракеты — это "ювелирная работа".

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Украинский вертолетчик поделился самыми яркими воспоминаниями за время полномасштабной войны — от спасения сослуживцев до отказа двигателя. Его рассказ 2 августа опубликовала пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

Михаил "Карнаж" должен был совершить свой последний полет 24 февраля 2022 года — у него заканчивался контракт с ВСУ. Однако план работать в частной компании, наслаждаясь покоем с семьей, остался нереализованным.

После "последнего" полета Михаил сделал еще более 200, из них 132 — на огневое поражение врага. Его предупредили, что вертолет полгода стоял законсервированный, но времени на тестирование не было.

"Уже на второй день войны во время передислокации спасли летчика, который катапультировался у нас на глазах. Невероятный случай на самом деле. Подлетели к определенной точке, а нам навстречу два МиГ-29. На обратном пути видим, что летит уже один. Присматриваемся внимательно — второй падает, летчик катапультировался... Мы не долго думая решаем забрать парня! Стали, машем: "Иди к нам, мы из Украины!" Оказалось, что это одногруппник моего штурмана. Парень в шоке, не успел приземлиться и кому-то сообщить, как уже подмога прибыла. Лучшее в этой истории то, что парень очень быстро вернулся к полетам", — вспомнил "Карнаж".

Еще один яркий случай — спасение летчика под Борисполем. Из-за вражеской ПВО подлететь не удавалось, но военного вывели по телефону. На боевую "кнопку" Михаил впервые нажал уже весной. Под ударом тогда оказался минометный расчет в районе Долгенького.

"Пуск ракеты — работа ювелирная: для поражения цели нужно найти правильный угол, позицию, только тогда нажать "пуск". Точность на тот момент, буду откровенным, у меня немного "хромала". И бывало, что будто промажешь, а на самом деле попадаешь в еще более крутую цель. Однако война научила быстро, безжалостно и максимально эффективно", — рассказал вертолетчик.

Он отметил, что серьезной мотивацией является риск быть сбитым. Только за две недели защитник неба выполнил 21 боевой вылет. Однако работать стало сложнее, когда российская авиация начала бить по вертолетам.

Вертолет во время выполнения боевого задания Фото: ВСУ

"Помню, как возле Угледара все не удавалось поразить одну цель, потому что как только выходил на боевой, каждый раз слышал: "По тебе пуск!" В какой-то момент не выдержал, рискнул, успел все же крутануть и выпустить ракеты! Результат был отличный! Хоть и немного получил "на орехи" за то что ослушался", — поделился "Карнаж".

Он объяснил, что после команды "пуск" у вертолетчика есть минута, за это время он должен успеть сесть и выбежать. Однажды экипажу пришлось садиться посреди поля и бежать в посадку, тогда "прилетело" примерно в 100 метрах от борта.

Михаил не стал скрывать, что уже чувствует усталость и истощение. Однако разрушенные городки, которые когда-то были красивыми и цветущими, не позволяют опускать руки.

Во время харьковского контрнаступления "Карнаж" был настроен бить, пока не освободят родной Изюм. После возвращения из поражения он сразу получал новую цель, ведь после ударов защитники сразу двигались вперед.

Однажды во время выхода на пусковые рубежи в Луганской области у "заряженного" вертолета на очень низкой высоте отказал двигатель, но "ласточка" не подвела и эффективно отработала. В другой раз летели четыре борта в Донецкой области, и маршрут пролегал через водоем.

"Летим, слышу брызги воды по борту. Оказалось, что вражеские ракеты прилетали совсем рядом", — вспомнил Михаил.

Фото Карнажа Фото: ВСУ

Самый длительный его полет длился 7 часов 20 минут с перерывами на дозаправку. Вертолетчик признался, что теперь об увольнении из ВСУ не думает — по крайней мере до победы.

"Что первое сделаю? Ни разу с семьей не бывали за границей, жена периодически об этом напоминает... И если честно — боюсь летать... пассажиром...", — добавил он.

"Карнаж" награжден орденами "За мужество" III и II степеней, а также орденом Богдана Хмельницкого и нагрудным знаком "Серебряный Крест".

Напомним, командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир "Фока" Фокин сообщил, что ВС РФ наступают на Макеевку. Он рассказал, что на флангах идут ожесточенные бои.

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