Захисник неба "Карнаж" має понад 130 бойових вильотів і розповів про найяскравіші з них

Вертолітник жартує, що хотів би поїхати після перемоги за кордон, але боїться літати в ролі пасажира. Він підкреслив, що пуск ракети — це "ювелірна робота".

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Український вертолітник поділився найяскравішими спогадами за час повномасштабної війни — від порятунку побратимів до відмови двигуна. Його розповідь 2 серпня опублікувала пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

Михайло "Карнаж" мав здійснити свій останній політ 24 лютого 2022 року — у нього закінчувався контракт з ЗСУ. Однак план працювати у приватній компанії, засолоджуючись спокоєм з родиною, залишився нереалізованим.

Після "останнього" польоту Михайло зробив ще понад 200, з них 132 — на вогневе ураження ворога. Його попередили, що вертоліт пів року стояв законсервований, але часу на тестування не було.

"Вже на другий день війни під час передислокації врятували льотчика, який катапультувався у нас на очах. Неймовірний випадок насправді. Підлітали до певної точки, а нам назустріч два МіГ-29. На зворотному шляху бачимо, що летить вже один. Придивляємось уважно – другий падає, льотчик катапультувався… Ми не довго думаючи вирішуємо забрати хлопця! Стали, махаємо: "Йди до нас, ми з України!" Виявилось, що це одногрупник мого штурмана. Хлопець в шоку, не встиг приземлитись і комусь повідомити, як вже підмога прибула. Найкраще в цій історії те, що хлопець дуже швидко повернувся до польотів", — згадав "Карнаж".

Ще один яскравий випадок — порятунок льотчика під Борисполем. Через ворожу ППО підлетіти не вдавалось, але військового вивели телефоном. На бойову "кнопку" Михайло вперше натиснув вже навесні. Під ударом тоді опинився мінометний розрахунок в районі Довгенького.

"Пуск ракети — робота ювелірна: для ураження цілі потрібно знайти правильний кут, позицію, тільки тоді натиснути "пуск". Точність на той момент, буду відвертим, у мене трішки "кульгала". Та бувало, що ніби промажеш, а насправді потрапляєш у ще крутішу ціль. Проте війна навчила швидко, безжально й максимально ефективно", — розповів вертолітник.

Він зазначив, що серйозною мотивацією є ризик бути збитим. Лише за два тижні захисник неба виконав 21 бойовий виліт. Однак працювати стало складніше, коли російська авіація почала бити по вертольотах.

Вертоліт під час виконання бойового завдання Фото: ЗСУ

"Пригадую, як біля Вугледара все не вдавалось уразити одну ціль, бо як тільки виходив на бойовий, щоразу чув: "По тобі пуск!" В якийсь момент не витримав, ризикнув, встиг все ж крутнути й випустити ракети! Результат був відмінний! Хоч і трохи отримав "на горіхи" за те що ослухався", — поділився "Карнаж".

Він пояснив, що після команди "пуск" вертолітник має хвилину, за цей час він має встигнути сісти та вибігти. Одного разу екіпажу довелося сідати посеред поля й бігти в посадку, тоді "прилетіло" приблизно за 100 метрів від борта.

Михайло не став приховувати, що вже відчуває втому та виснаження. Однак зруйновані містечка, які колись були красивими й квітучими, не дозволяють опускати руки.

Під час харківського контрнаступу "Карнаж" був налаштований бити, поки не звільнять рідний Ізюм. Після повернення з ураження він одразу отримував нову ціль, адже після ударів захисники одразу рухались вперед.

Одного разу під час виходу на пускові рубежі у Луганській області у "зарядженого" вертольота на дуже низькій висоті відмовив двигун, але "ластівка" не підвела та ефективно відпрацювала. В інший раз летіли чотири борти у Донецькій області, і маршрут пролягав через водойму.

"Летимо, чую бризки води по борту. Виявилось, що ворожі ракети прилітали зовсім поруч", — загадав Михайло.

Фото Карнажа Фото: ЗСУ

Найтриваліший його політ тримав 7 годин 20 хвилин із перервами на дозаправлення. Вертолітник зізнався, що тепер про звільнення з ЗСУ не думає — принаймні до перемоги.

"Що перше зроблю? Жодного разу із родиною не бували за кордоном, дружина періодично про це нагадує… Та якщо чесно — боюсь літати… пасажиром…", — додав він.

"Карнаж" нагороджений орденами "За мужність" III та II ступенів, а також орденом Богдана Хмельницького та нагрудним знаком "Срібний Хрест".

Нагадаємо, командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир "Фока" Фокін повідомив, що ЗС РФ наступають на Макіївку. Він розповів, що на флангах ідуть запеклі бої.

Лейтенант ЗСУ "Алекс" заявив, що російські окупанти продовжують масовані штурми на Покровському напрямку. З його слів, Сили оборони втратили декілька позицій, і ворожий тиск не припиняється.