"Тяжелые бои разной интенсивности": командующий ОС ВСУ назвал 6 самых ожесточенных участков фронта

Ситуация на фронте может динамично меняться и зависеть от того, будут ли российские военные подтягивать резервы, наращивать наступательные усилия, и будут ли украинцы иметь средства для сдерживания, рассказал командующий ОС ВСУ Андрей Гнатов.

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На всей линии боестолкновения наблюдается сложная обстановка, идут тяжелые бои различной интенсивности. Для прорыва украинской обороны Вооруженные силы Российской Федерации применяют все имеющиеся средства вооружения и большое количество техники. Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов в интервью "Главкому".

"Обстановка сложная на всей линии соприкосновения: идут тяжелые бои различной интенсивности. Чтобы прорвать нашу оборону, противник применяет все имеющиеся у него средства вооружения и бросает большое количество личного состава", — сказал Андрей Гнатов.

Он отметил, что будет несправедливая трактовка, если выделить одно направление как самое сложное. Поскольку, очень сложная ситуация на Покровском, Кураховском, Торецком, вблизи Часового Яра, Купянском направлениях и в Волчанске. По его словам, ситуация может меняться динамично и в зависимости от того, будут ли россияне подтягивать резервы, наращивать наступательные усилия, и будут ли Силы обороны иметь средства для сдерживания.

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"В целом по всей протяженности линии фронта обстановка тяжелая, динамично развивается, поэтому сложно прогнозируемая. Мы отражаем атаки и готовимся к отражению на всех направлениях", — пояснил он и отметил, что также речь идет о тех, где сегодня относительно стабильная обстановка, ведь это не означает, что через некоторое время враг там не увеличит наступательные усилия.

Кроме этого, Гнатов сообщил, что бои идут динамичные, стрелковые. Так одновременно может продолжаться до 50 боевых столкновений. Однако нет случаев, когда речь шла бы об оперативном или тактическом окружении крупного подразделения или батальона в полном составе в том смысле, в котором следует понимать это понятие — с внешним и внутренним кольцом блокирования.

"Есть некоторые, по моему мнению, спекулятивные взгляды на ситуацию, когда противник определенными силами появился на фланге, — и уже начинают бить тревогу, мол, "мы в окружении". Такая ситуация является угрожающей, но это не окружение в классическом понимании", — добавил он.

Напомним, 2 августа командир 1 штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир "Фока" Фокин сообщил, что ВС РФ наступают на Макеевку Донецкой области и левый фланг. Оккупанты имеют успех и продвигаются вглубь украинской обороны.

В тот же день лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что оккупанты массированно штурмуют в районе Гродовки на Донбассе. По его словам, Силы обороны потеряли несколько позиций, однако враг пытается дальше давить, чтобы развить свой успех.