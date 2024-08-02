"Важкі бої різної інтенсивності": командувач ОС ЗСУ назвав 6 найзапекліших ділянок фронту

Ситуація на фронті може динамічно змінюватися та залежати від того, чи будуть російські військові підтягувати резерви, нарощувати наступальні зусилля, та чи матимуть українці засоби для стримування, розповів командувач ОС ЗСУ Андрій Гнатов.

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На всій лінії боєзіткнення спостерігається складна обстановка, йдуть важкі бої різної інтенсивності. Для прориву української оборони Збройні сили Російської Федерації застосовують усі наявні засоби озброєння та велику кількість техніки. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов в інтерв'ю "Главкому".

"Обстановка складна на всій лінії зіткнення: ідуть важкі бої різної інтенсивності. Щоб прорвати нашу оборону, противник застосовує всі наявні у нього засоби озброєння та кидає велику кількість особового складу", — сказав Андрій Гнатов.

Він зауважив, що буде несправедливе трактування, якщо виокремити один напрямок як найскладніший. Оскільки дуже складна ситуація на Покровському, Курахівському, Торецькому, поблизу Часового Яру, Купʼянському напрямках та у Вовчанську. За його словами, ситуація може змінюватися динамічно та залежно від того, чи будуть росіяни підтягувати резерви, нарощувати наступальні зусилля, та чи матимуть Сили оборони засоби для стримування.

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"У цілому по всій протяжності лінії фронту обстановка важка, динамічно розвивається, тому складно прогнозована. Ми відбиваємо атаки і готуємося до відбиття на всіх напрямках", — пояснив він та зазначив, що також йдеться про ті, де сьогодні відносно стала обстановка, адже це не означає, що через певний час ворог там не збільшить наступальні зусилля.

Крім цього, Гнатов повідомив, що бої точаться динамічні, стрілецькі. Так одночасно може тривати до 50 бойових зіткнень. Проте немає випадків, коли йшлося б про оперативні чи тактичні оточення великого підрозділу або батальйону в повному складі в тому сенсі, в якому слід розуміти це поняття, — із зовнішнім та внутрішнім кільцем блокування.

"Є деякі, на мою думку, спекулятивні погляди на ситуацію, коли противник певними силами з’явився на фланзі, — і вже починають бити на сполох, мовляв, "ми в оточенні". Така ситуація є загрозливою, але це не є оточення в класичному розумінні", — додав він.

Нагадаємо, 2 серпня командир 1 штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир "Фока" Фокін повідомив, що ЗС РФ наступають на Макіївку Донецької області та лівий фланг. Окупанти мають успіх та просуваються вглиб української оборони.

Того ж дня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що окупанти масовано штурмують в районі Гродівки на Донбасі. За його словами, Сили оборони втратили кілька позицій, проте ворог намагається далі тиснути, аби розвинути свій успіх.