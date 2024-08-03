"Это война": Украина неизбежно потеряет некоторые истребители F-16, — полковник США

По словам Роберта Гамильтона, боевая авиация, которую получил Киев, крайне полезная для Сил обороны, однако она не является "серебряной пулей, которая изменит игру".

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Украина может потерять некоторые истребители F-16, которые она получила от западных союзников и это на войне неизбежно. Об этом заявил полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США и один из руководителей евразийской программы Foreign Policy Research Institute Роберт Гамильтон в интервью LIGA.net.

По его словам, потери в ходе боевых действий предотвратить невозможно и боевой авиации, которой вскоре более активно начнут пользоваться украинские защитники не является исключением.

Также полковник американской армии в отставке ответил на вопрос о том, изменят ли поставки истребителей F-16 ситуацию на фронте. Тот заявил, что это многоцелевые самолеты, которыми можно поддерживать войска на земле с воздуха, а также уничтожать вражескую авиацию.

"Конечно, во время расчетов нужно будет учесть возможности российской противовоздушной обороны – наземной и вражеских самолетов, дальность их работы. Украина неизбежно потеряет некоторые F-16. Это война. Не стоит считать, что ни один не собьют", – заявил Роберт Гамильтон.

Несмотря на то, что потерь якобы избежать нельзя, полковник США назвал боевые самолеты F-16 крайне полезными, хоть это и "не серебряная пуля, которая изменит игру".

Напомним, 31 июля сообщалось, что F-16 в Украине пока используются для противовоздушной обороны, как писали в The Telegraph. Как отметили в издании, в Киев было доставлено небольшое, но неопределенное количество F-16, но Украина пока официально не подтвердила получение самолетов.