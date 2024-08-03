Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

"Это война": Украина неизбежно потеряет некоторые истребители F-16, — полковник США

Боевая авиация
Фото: Getty Images | Американский полковник в отставке заявил, что потери F-16 неизбежны (иллюстративное изображение)

По словам Роберта Гамильтона, боевая авиация, которую получил Киев, крайне полезная для Сил обороны, однако она не является "серебряной пулей, которая изменит игру".

Related video

Украина может потерять некоторые истребители F-16, которые она получила от западных союзников и это на войне неизбежно. Об этом заявил полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США и один из руководителей евразийской программы Foreign Policy Research Institute Роберт Гамильтон в интервью LIGA.net.

По его словам, потери в ходе боевых действий предотвратить невозможно и боевой авиации, которой вскоре более активно начнут пользоваться украинские защитники не является исключением.

Также полковник американской армии в отставке ответил на вопрос о том, изменят ли поставки истребителей F-16 ситуацию на фронте. Тот заявил, что это многоцелевые самолеты, которыми можно поддерживать войска на земле с воздуха, а также уничтожать вражескую авиацию.

"Конечно, во время расчетов нужно будет учесть возможности российской противовоздушной обороны – наземной и вражеских самолетов, дальность их работы. Украина неизбежно потеряет некоторые F-16. Это война. Не стоит считать, что ни один не собьют", – заявил Роберт Гамильтон.

Несмотря на то, что потерь якобы избежать нельзя, полковник США назвал боевые самолеты F-16 крайне полезными, хоть это и "не серебряная пуля, которая изменит игру".

Напомним, 31 июля сообщалось, что F-16 в Украине пока используются для противовоздушной обороны, как писали в The Telegraph. Как отметили в издании, в Киев было доставлено небольшое, но неопределенное количество F-16, но Украина пока официально не подтвердила получение самолетов.