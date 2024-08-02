Огромный массив данных: что нужно для предельно эффективного применения F-16, — генерал

Бывший инспектор ВВС Польши Томаш Древеняк отмечает, что в эффективном применении многоцелевых F-16 крайне важен человеческий фактор. И здесь принцип "взлетел и полетел" не будет оптимальным решением.

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Бывший инспектор ВВС Польши генерал Томаш Древеняк считает, что поставка F-16 Украине является значимым политическим и технологическим шагом, но предупреждает о многочисленных вызовах. В числе прочего он подчеркнул, что для максимально эффективного применения этих истребителей необходимо ввести в компьютерные системы огромное количество информации. В противном случае F-16 использует лишь малую часть своего потенциала, передает Defence 24.

Украина получила первые истребители F-16, но их количество пока невелико — всего четыре-шесть самолетов. Это не тот потенциал, который может кардинально изменить баланс сил, считает генерал. Кроме того украинцы должны искать синергию с системами обмена данными, такими как Patriot, чтобы бороться с российскими самолетами, сбрасывающими планерные бомбы с расстояния 50-60 км.

F-16 в Украине: вызовы и решения

Древеняк подчеркнул, что эффективное использование F-16 требует не только подготовки летчиков, но и целой команды, которая знает, как планировать миссии и использовать потенциал истребителей, ведь западные машины требуют очень детального планирования миссий и ввода разведывательных данных в компьютерные системы. Без этого потенциал самолета будет реализован лишь частично.

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F-16 в Украине: какие системы вооружения РФ несут угрозу западным истребителям (фото)

Также польский генерал отмечает, что даже при наличии самолетов важен человеческий фактор. Так для выполнения миссий необходимы подготовленные пилоты и персонал, а также эффективная логистика. И это в условиях войны, когда Россия ведет пропагандистскую кампанию по уничтожению F-16 и, вероятно, попытается сбивать их с использованием Су-57.

"Поэтому использование новых многоцелевых истребителей в Украине по принципу "взлетел и полетел", конечно, в двух словах, не будет оптимальным решением", — подчеркнул эксперт.

Переход Украины на западную авиацию

Ожидается, что до конца года Украина может получить до двадцати F-16. Однако, по мнению Древеняка, для достижения значимого оперативного эффекта Украина должна иметь потенциал в 24-30 самолетов, введенных в строй одновременно.

Между тем переход на западные самолеты является необходимостью для украинских Воздушных сил, учитывая изношенность постсоветских бортов, и Украина уже сделала выбор в пользу этого решения. Также необходимо учитывать, что ранние версии F-16, которые получит Украина, прошли комплексную модернизацию, что делает их более эффективными.

Кроме того, в будущем Украина может получить и другие западные самолеты, такие как Mirage 2000 или Gripen. Однако организация системы поддержки и подготовки для этих самолетов в условиях военного времени представляет значительные трудности, поскольку типовые учебные полеты над Украиной невозможны из-за интенсивных российских атак на аэродромы.

"Я не знаю, сможет ли Украина решить эти задачи в краткосрочной перспективе. Конечно, в мирное время в течение 3-5 лет такая система подготовки и поддержки может быть построена. Однако сегодня любой украинский аэродром, особенно тот, где начнется обучение, является объектом интенсивных российских атак", — подытожил Древеняк.

Напомним, в материале The Washington Post обозреватели отметили, что истребители F-16, несмотря на высокие ожидания, не окажут немедленного воздействия на ситуацию на украинском фронте. По словам журналистов, самолеты будут использоваться не для нанесения ударов по наземным целям и российским войскам вблизи фронта, а для усиления украинской ПВО.