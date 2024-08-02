Величезний масив даних: що потрібно для вкрай ефективного застосування F-16, — генерал
Колишній інспектор ВПС Польщі Томаш Древеняк зазначає, що в ефективному застосуванні багатоцільових F-16 дуже важливий людський фактор. І тут принцип "злетів і полетів" не буде оптимальним рішенням.
Колишній інспектор ВПС Польщі генерал Томаш Древеняк вважає, що постачання F-16 Україні є значущим політичним і технологічним кроком, але попереджає про численні виклики. Серед іншого він зауважив, що для максимально ефективного застосування цих винищувачів необхідно ввести в комп'ютерні системи величезну кількість інформації. В іншому разі F-16 використовує лише малу частину свого потенціалу, передає Defence 24.
Україна отримала перші винищувачі F-16, але їхня кількість поки що невелика — лише чотири-шість літаків. Це не той потенціал, який може кардинально змінити баланс сил, вважає генерал. Крім того, українці повинні шукати синергію з системами обміну даними, такими як Patriot, щоб боротися з російськими літаками, які скидають планерні бомби з відстані 50-60 км.
F-16 в Україні: виклики та рішення
Древеняк наголосив, що ефективне використання F-16 потребує не лише підготовки льотчиків, а й цілої команди, яка знає, як планувати місії та використовувати потенціал винищувачів, адже західні машини потребують дуже детального планування місій та введення розвідувальних даних у комп'ютерні системи. Без цього потенціал літака буде реалізовано лише частково.Важливо
Також польський генерал зазначає, що навіть за наявності літаків важливий людський фактор. Так для виконання місій необхідні підготовлені пілоти та персонал, а також ефективна логістика. І це в умовах війни, коли Росія веде пропагандистську кампанію зі знищення F-16 і, ймовірно, спробує збивати їх із використанням Су-57.
"Тому використання нових багатоцільових винищувачів в Україні за принципом "злетів і полетів", звісно, двома словами, не буде оптимальним рішенням", — підкреслив експерт.
Перехід України на західну авіацію
Очікується, що до кінця року Україна може отримати до двадцяти F-16. Однак, на думку Древеняка, для досягнення значущого оперативного ефекту Україна повинна мати потенціал у 24-30 літаків, введених у дію одночасно.
Тим часом перехід на західні літаки є необхідністю для українських Повітряних сил, з огляду на зношеність пострадянських бортів, і Україна вже зробила вибір на користь цього рішення. Також необхідно враховувати, що ранні версії F-16, які отримає Україна, пройшли комплексну модернізацію, що робить їх більш ефективними.
Крім того, у майбутньому Україна може отримати й інші західні літаки, як-от Mirage 2000 або Gripen. Однак організація системи підтримки та підготовки для цих літаків в умовах воєнного часу становить значні труднощі, оскільки типові навчальні польоти над Україною неможливі через інтенсивні російські атаки на аеродроми.
"Я не знаю, чи зможе Україна вирішити ці завдання в короткостроковій перспективі. Звісно, у мирний час протягом 3-5 років така система підготовки та підтримки може бути побудована. Однак сьогодні будь-який український аеродром, особливо той, де почнеться навчання, є об'єктом інтенсивних російських атак", — підсумував Древеняк.
Нагадаємо, у матеріалі The Washington Post оглядачі зазначили, що винищувачі F-16, попри високі очікування, не матимуть негайного впливу на ситуацію на українському фронті. За словами журналістів, літаки будуть використовуватися не для завдавання ударів по наземних цілях і російських військах поблизу фронту, а для посилення української ППО.