Величезний масив даних: що потрібно для вкрай ефективного застосування F-16, — генерал

Колишній інспектор ВПС Польщі Томаш Древеняк зазначає, що в ефективному застосуванні багатоцільових F-16 дуже важливий людський фактор. І тут принцип "злетів і полетів" не буде оптимальним рішенням.

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Колишній інспектор ВПС Польщі генерал Томаш Древеняк вважає, що постачання F-16 Україні є значущим політичним і технологічним кроком, але попереджає про численні виклики. Серед іншого він зауважив, що для максимально ефективного застосування цих винищувачів необхідно ввести в комп'ютерні системи величезну кількість інформації. В іншому разі F-16 використовує лише малу частину свого потенціалу, передає Defence 24.

Україна отримала перші винищувачі F-16, але їхня кількість поки що невелика — лише чотири-шість літаків. Це не той потенціал, який може кардинально змінити баланс сил, вважає генерал. Крім того, українці повинні шукати синергію з системами обміну даними, такими як Patriot, щоб боротися з російськими літаками, які скидають планерні бомби з відстані 50-60 км.

F-16 в Україні: виклики та рішення

Древеняк наголосив, що ефективне використання F-16 потребує не лише підготовки льотчиків, а й цілої команди, яка знає, як планувати місії та використовувати потенціал винищувачів, адже західні машини потребують дуже детального планування місій та введення розвідувальних даних у комп'ютерні системи. Без цього потенціал літака буде реалізовано лише частково.

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Також польський генерал зазначає, що навіть за наявності літаків важливий людський фактор. Так для виконання місій необхідні підготовлені пілоти та персонал, а також ефективна логістика. І це в умовах війни, коли Росія веде пропагандистську кампанію зі знищення F-16 і, ймовірно, спробує збивати їх із використанням Су-57.

"Тому використання нових багатоцільових винищувачів в Україні за принципом "злетів і полетів", звісно, двома словами, не буде оптимальним рішенням", — підкреслив експерт.

Перехід України на західну авіацію

Очікується, що до кінця року Україна може отримати до двадцяти F-16. Однак, на думку Древеняка, для досягнення значущого оперативного ефекту Україна повинна мати потенціал у 24-30 літаків, введених у дію одночасно.

Тим часом перехід на західні літаки є необхідністю для українських Повітряних сил, з огляду на зношеність пострадянських бортів, і Україна вже зробила вибір на користь цього рішення. Також необхідно враховувати, що ранні версії F-16, які отримає Україна, пройшли комплексну модернізацію, що робить їх більш ефективними.

Крім того, у майбутньому Україна може отримати й інші західні літаки, як-от Mirage 2000 або Gripen. Однак організація системи підтримки та підготовки для цих літаків в умовах воєнного часу становить значні труднощі, оскільки типові навчальні польоти над Україною неможливі через інтенсивні російські атаки на аеродроми.

"Я не знаю, чи зможе Україна вирішити ці завдання в короткостроковій перспективі. Звісно, у мирний час протягом 3-5 років така система підготовки та підтримки може бути побудована. Однак сьогодні будь-який український аеродром, особливо той, де почнеться навчання, є об'єктом інтенсивних російських атак", — підсумував Древеняк.

Нагадаємо, у матеріалі The Washington Post оглядачі зазначили, що винищувачі F-16, попри високі очікування, не матимуть негайного впливу на ситуацію на українському фронті. За словами журналістів, літаки будуть використовуватися не для завдавання ударів по наземних цілях і російських військах поблизу фронту, а для посилення української ППО.