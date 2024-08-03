"Це війна": Україна неминуче втратить деякі винищувачі F-16, — полковник США

За словами Роберта Гамільтона, бойова авіація, яку отримав Київ, є вкрай корисною для Сил оборони, однак вона не є "срібною кулею, яка змінить гру".

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Україна може втратити деякі винищувачі F-16, які вона отримала від західних союзників і це на війні неминуче. Про це заявив полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США і один із керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute Роберт Гамільтон в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, втратам під час бойових дій запобігти неможливо, і бойова авіація, якою незабаром більш активно почнуть користуватися українські захисники, не є винятком.

Також полковник американської армії у відставці відповів на запитання про те, чи змінять поставки винищувачів F-16 ситуацію на фронті. Той заявив, що це багатоцільові літаки, якими можна підтримувати війська на землі з повітря, а також знищувати ворожу авіацію.

"Звичайно, під час розрахунків потрібно буде врахувати можливості російської протиповітряної оборони — наземної та ворожих літаків, дальність їхньої роботи. Україна неминуче втратить деякі F-16. Це війна. Не варто вважати, що жоден не зіб'ють", — заявив Роберт Гамільтон.

Попри те, що втрат нібито уникнути не можна, полковник США назвав бойові літаки F-16 вкрай корисними, хоч це і "не срібна куля, яка змінить гру".

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що F-16 в Україні поки що використовують для протиповітряної оборони, як писали в The Telegraph. Як зазначили у виданні, до Києва доставили невелику, але невизначену кількість F-16, але Україна поки що офіційно не підтвердила отримання літаків.