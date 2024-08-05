Атака на аэродром "Морозовск": как сейчас выглядят остатки склада с боеприпасами (фото)

На опубликованном в сети фото можно увидеть обломки здания и последствия пожара.

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В сети появилась фотография остатков склада с боеприпасами на российском аэродроме "Морозовск" в Ростовской области РФ после атаки Сил обороны Украины. Снимок опубликовал мониторинговый Telegram-канал Monitor.

"Морозовск", Ростовская обл — все оставшееся от состава авиационных боеприпасов после комплексного поражения силами ГУР, СБУ и ВСУ в ночь на 03.08.24", — сказано в сообщении.

На фото можно увидеть обломки здания и последствия пожара.

Склад с боерипасами, "Морозовске" Фото: monitor/Telegram

Атака на аэродром "Морозовск": что известно

Напомним, в ночь на 3 августа сразу в нескольких регионах РФ прогремели взрывы. Было зафиксировано не менее 75 беспилотников. В Ростовской области были поражены сразу два важных объекта, которые связаны с ВС РФ.

Позже российское медиа ASTRA сообщило, что в результате атаки на военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области был уничтожен склад с боеприпасами, есть пострадавшие среди военных, а также повреждены соседние дома.

Позже в ГУР рассказали детали атаки на аэродром "Морозовск". Так, результате атаки на аэродром "Морозовск" в Ростовской области оккупанты потеряли один истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два самолета такого же типа вероятно были повреждены обломками Также было подтверждено уничтожение склада с авиабоеприпасами.