Россияне боятся самолетов F-16, которые ВСУ могут использовать для наступления в Курской области, — СМИ

Журналисты отметили, что это одна из крупнейших наземных атак украинской армии за время полномасштабного вторжения РФ, которую заранее готовило командование ВСУ, в частности подтянув к границе средства ПВО, чтобы прикрывать украинских бойцов.

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Российские военные блогеры опасаются, что в операции по наступлению на Курскую область РФ украинские войска могут использовать недавно полученные истребители F-16. Об этом пишет The Telegraph.

"Украина заранее подготовила операцию, подтянув к границе системы противовоздушной обороны для защиты своих сил. Среди российских военных блогеров также существовали опасения, что в бою могут быть применены недавно приобретенные Киевом истребители F-16", — говорится в материале.

Издание уточнило, что на обнародованных кадрах из этой операции можно заметить, что Вооруженные силы Украины были оснащены не только подаренными США боевыми машинами пехоты "Брэдли", но и американскими "Страйкерами".

Журналисты отметили, что эта операция является одной из крупнейших украинских наземных атак на материковую часть России с тех пор, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в феврале 2022 года.

"Сотни украинских военных из 22-й механизированной бригады при поддержке десятков танков и бронемашин начали наступление на приграничную Курскую область. Российские источники утверждают, что Киев занял 11 сел, создав брешь глубиной около 10 миль и шириной 6 миль, после боев, длившихся с ночи на среду. Непроверенные кадры, снятые с беспилотника, показали захват десятков российских военнопленных украинскими силами", — говорится в статье.

Журналисты подчеркнули, что политическое и военное руководство Киева не подтвердило и не опровергло подробностей рейда, в соответствии с предыдущими решениями сохранять тайну относительно активных операций.

В то же время Министерство обороны России заявило, что оно отбросило украинские войска "ударами авиации, ракетными войсками, артиллерийским огнем и активными действиями подразделений, прикрывающих государственную границу".

В РФ сообщили, что Украина потеряла "260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков".

"The Telegraph не смог самостоятельно проверить эти утверждения", — пояснили в издании.

Напомним, утром 6 августа подразделения Сил обороны Украины начали наступательную операцию на Курском направлении в районе города Суджа.

7 августа российские журналисты портала "Можем объяснить" сообщили, что в Курской области у россиян не осталось танковых и артиллерийских подразделений для защиты. Все были отправлены на фронт в Украину.