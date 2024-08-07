Росіяни бояться літаків F-16, які ЗСУ можуть використати для наступу в Курській області, — ЗМІ
Журналісти наголосили, що це одна з найбільших наземних атак української армії за час повномасштабного вторгнення РФ, яку заздалегідь готувало командування ЗСУ, зокрема підтягнувши до кордону засоби ППО, щоб прикривати українських бійців.
Російські військові блогери побоюються, що в операції з наступу на Курську область РФ українські війська можуть використовувати нещодавно отримані винищувачі F-16. Про це пише The Telegraph.
"Україна заздалегідь підготувала операцію, підтягнувши до кордону системи протиповітряної оборони для захисту своїх сил. Серед російських військових блогерів також існували побоювання, що в бою можуть бути застосовані нещодавно придбані Києвом винищувачі F-16", — йдеться у матеріалі.
Видання уточнило, що на оприлюднених кадрах з цієї операції можна помітити, що Збройні сили України були оснащені не лише подарованими США бойовими машинами піхоти "Бредлі", а й американськими "Страйкерами".
Журналісти наголосили, що ця операція є однією з найбільших українських наземних атак на материкову частину Росії відтоді, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.
"Сотні українських військових з 22-ї механізованої бригади за підтримки десятків танків і бронемашин розпочали наступ на прикордонну Курську область. Російські джерела стверджують, що Київ зайняв 11 сіл, створивши пролом глибиною близько 10 миль і шириною 6 миль, після боїв, що тривали з ночі на середу. Неперевірені кадри, зняті з безпілотника, показали захоплення десятків російських військовополонених українськими силами", — йдеться у статті.
Журналісти підкреслили, що політичне і військове керівництво Києва не підтвердило і не спростувало подробиць рейду, відповідно до попередніх рішень зберігати таємницю щодо активних операцій.
Водночас Міністерство оборони Росії заявило, що воно відкинуло українські війська "ударами авіації, ракетними військами, артилерійським вогнем і активними діями підрозділів, що прикривають державний кордон".
У РФ повідомили, що Україна втратила "260 бойовиків і 50 одиниць бронетехніки, в тому числі сім танків".
"The Telegraph не зміг самостійно перевірити ці твердження", — пояснили у виданні.
Нагадаємо, вранці 6 серпня підрозділи Сил оборони України почали наступальну операцію на Курському напрямку в районі міста Суджа.
7 серпня російські журналісти порталу "Можем объяснить" повідомили, що у Курській області у росіян не залишилося танкових і артилерійських підрозділів для захисту. Усі були відправлені на фронт в Україну.