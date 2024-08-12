"У нас много откуда течет": "Флеш" рассказал, кто из командования знал о замысле ВСУ (видео)

Только верхушка ВСУ знает весь замысел спецоперации в Курской области, подчеркнул военнослужащий ВСУ Сергей Бескрестнов "Флеш". По его мнению, прорыв был тайной для некоторых в командовании.

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Украинские военные успешно спланировали и воплотили в жизнь порыв в Курской области. О плане спецоперации знал ограниченный круг лиц. В этот круг могли и не входить все представители высшего командования. О том, кто знал о наступлении ВСУ вглубь территории РФ, военнослужащий и специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флеш" рассказал в эфире медиа NV.

Бескреснов отметил, что операцию провели в "полной тишине" и о ней было известно узкому кругу лиц. По его мнению, это могло быть тайной даже для "высокого командования". Благодаря такой секретности события стали полной неожиданностью для врага. Кроме того, на сегодня никто не может знать замысла и не способен давать оценок об успехе или неуспехе. Выводы делаются только тогда, когда знаешь полный "расклад сил", а он неизвестен ни одному из экспертов, комментирующих прорыв в Курской области, заявил "Флеш".

"У нас много откуда течет. И вот эта операция была проведена максимально безопасно. Соответственно, она стала максимальной неожиданностью для нашего противника. Всю идею знает только верхушка ВСУ, которая планировала эту операцию", — сказал он.

Порыв в Курской области — "Флеш" о секретности спецоперации см. с 2:50

Порыв в Курской области — детали

Отметим, прорыв в Курской области начался утром 6 августа, когда жители приграничных населенных пунктов под Суджой сообщили о стрельбе и взрывах. Впоследствии российские милитарные блогеры заявили, будто ВСУ перешли в наступление и легко прошли мимо пограничников, срочников и сотрудников ФСБ РФ. Россияне утверждали, что заметили западные военные бронеавтомобили, которые направляются в сторону Рыльска, Курчатова и Курска. При этом еще 8 августа мэр Курчатова, где расположена Курская АЭС, уверял, что эвакуация не нужна и предприятия работают в обычном режиме. На карте, созданной "Радио Свобода", видно, что крайняя точка прорыва — в 17 км от перекрестка, ведущего в сторону областного центра РФ.

Прорыв в Курьской области — ситуация по состоянию на 12 августа Фото: Радио Свобода

12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов признал, что россияне потеряли контроль над 28 населенными пунктами. По его словам, эвакуируют более 120 тыс. человек. Тогда же появилось заявление президента Украины Владимира Зеленского. Во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего Александр Сырский отчитывался о событиях под Курском. По словам командующего ВСУ, ведутся бои на площади 1 тыс. км. Аналитики проекта DeepState отметили, что речь идет о более 50 населенных пунктах на территории РФ.

Напоминаем, 12 августа военный эксперт Сергей Грабский оценил, изменилась ли ситуация под Харьковом после событий под Курском. В то же время украинские военные показали, как выглядит город Суджа, в котором совсем не заметно россиян.