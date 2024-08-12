"У нас багато звідки тече": "Флеш" розповів, хто з командування знав про задум ЗСУ (відео)

Лише верхівка ЗСУ знає весь задум спецоперації в Курській області, наголосив військовослужбовець ЗСУ Сергій Бескрестнов "Флеш". На його думку, прорив був таємницею для декого в командуванні.

Related video

Українські військові успішно спланували та втілили у життя прорив в Курській області. Про план спецоперації знало обмежене коло осіб. В це коло могли й не входити усі представники найвищого командування. Про те, хто знав про наступ ЗСУ вглиб території РФ, військовослужбовець та спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов з псевдонімом "Флеш" розповів у ефірі медіа NV.

Бескреснов наголосив, що операцію провели у "найповнішій тиші" і про неї було відомо вузькому колу осіб. На його думку, це могло бути таємницею навіть для "високого командування". Завдяки такій секретності події стали цілковитою несподіванкою для ворога. Крім того, на сьогодні ніхто не може знати задуму і не здатен давати оцінок про успіх чи неуспіх. Висновки робляться лише тоді, коли знаєш повний "розклад сил", а він невідомий жодному з експертів, які коментують прорив в Курській області, заявив "Флеш".

"У нас багато звідки тече. І ось ця операція була проведена максимально безпечно. Відповідно вона стала максимальною несподіванкою для нашого супротивника. Всю ідею знає тільки верхівка ЗСУ, яка планувала цю операцію", — сказав він.

Прорив у Курській області — "Флеш" про таємність спецоперації, див. з 2:50

Прорив у Курській області — деталі

Зазначимо, прорив у Курській області почався зранку 6 серпня, коли жителі прикордонних населених пунктів під Суджою повідомили про стрілянину та вибухи. Згодом російські мілітарні блогери заявили, начебто ЗСУ перейшли у наступ і легко пройшли повз прикордонників, строковиків та співробітників ФСБ РФ. Росіяни стверджували, що помітили західні військові бронеавтомобілі, які прямують у бік Рильська, Курчатова та Курська. Водночас ще 8 серпня мер Курчатова, де розташована Курська АЕС, запевняв, що евакуація не потрібна і підприємства працюють у звичному режимі. На карті, створеній "Радио Свобода", видно, що остання точка прориву — за 17 км від перехрестя, яке веде у бік обласного центру РФ.

Прорив у Курській області — ситуація станом на 12 серпня Фото: Радио Свобода

12 серпня виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов визнав, що росіяни втратили контроль над 28 населеними пунктами. З його слів, евакуюють понад 120 тис. осіб. Тоді ж з'явилась заява президента України Володимира Зеленського. Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Олександр Сирський звітував про події під Курськом. Зі слів командувача ЗСУ, ведуться бої на площі 1 тис. км. Аналітики проєкту DeepState зауважили, що ідеться про понад 50 населених пунктів на території РФ.

Нагадуємо, 12 серпня військовий експерт Сергій Грабський оцінив, чи змінилась ситуація під Харковом після подій під Курськом. Водночас українські військові показали, як виглядає місто Суджа, у якому зовсім не помітно росіян.