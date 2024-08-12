"Обеспечивал прорыв границы": военный рассказал о первом дне наступления на Курскую область

Военный, имя которого не называют, в комментарии подтвердил, что бойцы подразделения "Ахмат" бросили на позициях срочников. А также отметил, что сопротивление враг оказывал, но отступил.

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Военный одного из подразделений, участвующих в операции в Курской области, сообщил, что Силы обороны Украины продвинулись до 30 км вглубь по прямой от границы с Россией. Также он рассказал некоторые подробности о наступлении, и когда было снято вирусное видео в российском селе Дарьино. Номер подразделения и свое имя военный не называл. Об этом пишет "Суспільне".

По словам военного именно их подразделение обеспечивало прорыв границы. Бойцам ВСУ пришлось преодолеть минные заграждения, противотанковый ров и "зубы дракона", тогда прошла бронетехника, которая обеспечила захват нескольких опорных пунктов противника.

Видео из российского города Суджа

"В первый день продвинулись на семь километров. В целом, противник сопротивлялся, но когда понял, что давление с нашей стороны не прекращается, был вынужден отступить", — рассказал военный. И подтвердил, что военные подразделения "Ахмат", которое подчиняется Рамзану Кадырову, действительно бежали, бросив коллег. Недавно за эти утверждения "ахматовцы" заставили извиняться российского срочника. Сам командир "Ахмата" Апти Алаудинов заявил, что его подразделение "разминулся" с ВСУ.

"В некоторых случаях военные подразделения "Ахмат", кадыровцы, отступая, оставили на позициях срочников и пограничников", — рассказал боец.

Также журналисты уточнили, что видео, на котором бойцы 225 батальона снимают российский флаг в селе Дарьино, было снято еще в первые дни операции. Появилось оно только сегодня.

Видео из села Дарьино

По подсчетам DeepState, Украина контролирует около 44 населенных пунктов, еще в 10 — статус неизвестен.

Напомним, украинские власти лишь 12 августа подтвердили, что ВСУ присутствуют в Курской области — президент Владимир Зеленский поручил подготовить гуманитарный план для территории, а главнокомандующий Александр Сырский заявил, что под контролем Сил обороны 1000 кв. км Курской области .

В то же время врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, докладывая о ситуации Владимиру Путину, заявил о 28 селах, которые контролируют ВСУ, и хотел рассказать подробности, когда президент РФ его прервал.