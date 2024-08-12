"Забезпечував прорив кордону": військовий розповів про перший день наступу на Курську область

Військовий, ім'я якого не називають, в коментарі підтвердив, що бійці підрозділу "Ахмат" кинули на позиціях строковиків. А також зауважив, що опір ворог чинив, але відступив.

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Військовий одного з підрозділів, що беруть участь в операції в Курській області, повідомив, що Сили оборони України просунулись до 30 км вглиб по прямій від кордону з Росією. Також він розповів деякі подробиці про наступ, та коли було зняте вірусне відео у російському селі Дар'їно. Номер підрозділу та своє ім'я військовий не називав. Про це пише "Суспільне".

За словами військового, саме їхній підрозділ забезпечував прорив кордону. Бійцям ЗСУ довелось подолати мінні загородження, протитанковий рів та "зуби дракона", тоді пройшла бронетехніка, яка забезпечила захоплення кількох опорних пунктів противника.

Відео з російського міста Суджа

"У перший день просунулись на сім кілометрів. У цілому, противник чинив опір, але коли зрозумів, що тиск з нашого боку не припиняється, був змушений відступити", — розповів військовий. Та підтвердив, що військові підрозділу "Ахмат", який підпорядковується Рамзану Кадирову, справді тікали, кинувши колег. Нещодавно за ці твердження "ахматівці" змусили вибачатись російського строковика. Сам командир "Ахмату" Апті Алаудінов заявив, що його підрозділ "розминувся" із ЗСУ.

"У деяких випадках військові підрозділу "Ахмат", кадирівці, відступаючи, залишили на позиціях строковиків та прикордонників", — розповів боєць.

Також журналісти уточнили, що відео, на якому бійці 225 батальйону знімають російський прапор у селі Дар'їно, було відзнято ще в перші дні операції. З'явилось воно тільки сьогодні.

Відео із села Дар'їно

За підрахунками DeepState, Україна контролює приблизно 44 населених пункти, ще в 10 — статус невідомий.

Нагадаємо, українська влада лише 12 серпня підтвердила, що ЗСУ присутні в Курській області — президент Володимир Зеленський доручив підготувати гуманітарний план для території, а головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що під контролем Сил оборони 1000 кв. км Курської області.

Водночас тво губернатора Курської області Олексій Смирнов, доповідаючи про ситуацію Володимиру Путіну, заявив про 28 сіл, які контролюють ЗСУ, і хотів розповісти подробиці, коли президент РФ його перервав.