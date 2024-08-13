Новая атака ВС РФ: несколько групп дронов-камикадзе всю ночь летали над Украиной (карта)

Воздушная тревога из-за дронов была объявлена в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и других областях. Также командование предупреждало о пуске скоростной цели.

Related video

В ночь на 13 августа российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". О первой группе БПЛА Воздушные силы ВСУ сообщили еще в 22:18 вечера 12 августа.

Так, первые дроны двигались из Херсонской в сторону Николаевской области. Уже в 22:46 военные предупредили жителей Сумской области об угрозе применения врагом беспилотников. Через несколько минут первые дроны, залетевшие в Украину с севера, были замечены в направлении Черниговской области.

Важно

Находился в наряде: в результате удара по ТЦ в Константиновке погиб полицейский (фото)

Уже в 00:21 ночи 13 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о нескольких группах вражеских БПЛА. Дроны были замечены в Херсонской, Полтавской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.

В час ночи ВСУ заявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Уже через семь минут была замечена скоростная цель в Сумской области.

Воздушная тревога в Украине

"В настоящее время группы "Шахедов" наблюдаются в Николаевской, Херсонской, Полтавской и Черниговской областях", — сообщили Воздушные силы ВСУ в 01:20 ночи.

В 01:46 ночи дроны заметили летящими в сторону Винницкой области.

Воздушная тревога в Украине

Уже в 04:07 утра БПЛА остались только в Черкасской области. А в 06:02 утра в ВСУ заявили, что последний беспилотник зафиксирован на границе Черкасской и Полтавской областей.

"Направление движения хаотично", — отметили военные.

На момент написания новости тревога еще объявлена в трех областях: Черкасской, Полтавской и Сумской.

Ранее в прокуратуре Харьковской области заявили, что ВС РФ атаковали регион ракетами из КНДР. По данным следствия, в Богодуховском районе повреждены минимум 5 частных домов, а также горела хозяйственная постройка. Оккупанты терроризируют Украину вооружением, которое получили от "союзников" из Пхеньяна.

Также СМИ сообщали, что Россия готовит массированный удар по Киеву в ответ на прорыв границы в Курской области. Британский журналист Том Болл со ссылкой на анонимные источники заявил, что Кремль выпустит сотни ракет и дронов. Под ударом якобы будут правительственные здания Украины и Верховная Рада. В ответ на эту публикацию в ЦПД призвали украинцев меньше читать громкие заголовки.