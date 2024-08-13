Нова атака ЗС РФ: кілька груп дронів-камікадзе всю ніч літали над Україною (карта)

Повітряну тривогу через дрони було оголошено в Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях. Також командування попереджало про пуск швидкісної цілі.

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У ніч на 13 серпня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Про першу групу БПЛА Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 22:18 вечора 12 серпня.

Так, перші дрони рухалися з Херсонської в бік Миколаївської області. Уже о 22:46 військові попередили жителів Сумської області про загрозу застосування ворогом безпілотників. За кілька хвилин перші дрони, що залетіли в Україну з півночі, були помічені в напрямку Чернігівської області.

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Уже о 00:21 ночі 13 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про кілька груп ворожих БПЛА. Дрони були помічені в Херсонській, Полтавській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

О першій годині ночі ЗСУ заявили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Уже за сім хвилин було помічено швидкісну ціль у Сумській області.

Повітряна тривога в Україні

"Наразі групи "Шахедів" спостерігаються в Миколаївській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях", — повідомили Повітряні сили ЗСУ о 01:20 ночі.

О 01:46 ночі дрони помітили такими, що летять у бік Вінницької області.

Повітряна тривога в Україні

Уже о 04:07 ранку БПЛА залишилися тільки в Черкаській області. А о 06:02 ранку в ЗСУ заявили, що останній безпілотник зафіксовано на кордоні Черкаської та Полтавської областей.

"Напрямок руху хаотичний", — зазначили військові.

На момент написання новини тривогу ще оголошено в трьох областях: Черкаській, Полтавській і Сумській.

Раніше в прокуратурі Харківської області заявили, що ЗС РФ атакували регіон ракетами з КНДР. За даними слідства, у Богодухівському районі пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, а також горіла господарська будівля. Окупанти тероризують Україну озброєнням, яке отримали від "союзників" із Пхеньяна.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія готує масований удар по Києву у відповідь на прорив кордону в Курській області. Британський журналіст Том Болл із посиланням на анонімні джерела заявив, що Кремль випустить сотні ракет і дронів. Під ударом нібито будуть урядові будівлі України та Верховна Рада. У відповідь на цю публікацію в ЦПД закликали українців менше читати гучні заголовки.