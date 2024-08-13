Из действующих подразделений: Лукашенко разрешил отправлять ВС РФ военную технику, — СМИ

Источник журналистов в Минобороны Беларуси поделился, что новая просьба Кремля может быть связана с высокими потерями оккупантов в Курской области и на других направлениях фронта. В 2022 году россияне забрали у белорусов резервы, а теперь просят поделиться остатками.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко начал отправлять Российской Федерации военную технику из собственных действующих подразделений. Об этом сообщает издание "Белорусские новости".

Источник журналистов в Минобороны Беларуси рассказал, что Александр Лукашенко дал указание на то, чтобы часть военной техники с боевых подразделений страны были переданы ВС РФ. Это может быть связано с срочной просьбой Кремля из-за больших потерь и нехваткой техники на фронте. Речь как по Курское направление, так и другие участки поля боя.

"Стоит заметить, что это не первый случай, когда Александр Лукашенко передает российской стороне технику и боеприпасы. В 2022-м году, когда российская "СВО" (официальное название Кремля полномасштабной войны в Украине, — ред.) столкнулось в Украине с серьезными проблемами, особенно в вопросе высоких потерь, Россия обратилась к Беларуси с просьбой об использовании ее арсеналов", — говорится в сообщении.

В 2022 году, продолжили авторы материала, российская армия получила доступ к российскому имуществу и начался вывоз:

с 969-й базы резерва танков вывозились танки Т-72А;

с 1405, 1398, 1886 и 25, 43, 46 арсеналов хранения вывозились боеприпасы;

с 1868-го арсенала артиллерийской базы в Гомеле ВС РФ получили артиллерию;

с 288-й базы резерва автомобильной техники вывозилась грузовая техника.

В первый год полномасштабного вторжения, продолжают авторы материала, Россия столкнулась с проблемой неготовности военно-промышленного комплекса. Противник не мог поставлять на фронт столько техники, сколько нужно было для ведения боевых действий.

"В настоящее же время, даже с запущенным ВПК Россия не справляется, особенно когда открываются новые, совершенно неожиданные направления фронта. Но, важно подчеркнуть то, что если в 2022-м Беларусь передавала боеприпасы и технику со складов, то сейчас речь идет о передаче из состава боевых подразделений", — говорится в сообщении.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко на своей странице в социальной сети Facebook писал, что не знает, насколько информация о новом запросе Москвы к Минску соответствует действительности, но в 2022-м году Россия действительно обращалась к Александру Лукашенко за помощью.

"Самое интересное, так это то, что информация о передаче техники касается действующих подразделений. А это наводит на вопрос, а что со складами и арсеналами? Неужели Лукашенко в 2022-м позволил их все опустошить, а теперь приходится отдавать то, что в комплекте? В общем, информация интересная к размышлению", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 8 августа сообщалось, что Александр Лукашенко рассказал, как возможный распад России коснется государств СНГ. По словам лидера Беларуси, не нужно держаться Минску подальше от Москвы, ведь никто не знает, не придется ли обратиться за помощью к РФ.