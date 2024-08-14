Прорыв растет: бойцы ВСУ показали фото из-под Суджи, Минобороны РФ говорит о 38 км
Минобороны РФ утверждает, что подразделения ВСУ заметили в селе в 38 км от границ Курской области. При этом россияне не упоминают Суджу и фотографии украинских военных, которые добрались до местных органов власти.
Бойцы Сил обороны, совершившие прорыв в Курской области, находятся в центре населенного пункта, расположенного рядом с районным центом — городом Суджа. При этом Минобороны РФ не вспоминает этот регион в своей сводке, а отчитывается о боях далеко вглубь российской территории. Фотодоказательство пребывания на территории РФ от бойцов ВСУ появилось в Telegram-канале представителей партизан "Гнилая черешня".
Сообщение с фотографией из-под Суджи появилось в канале в 14:37 14 августа. На фото видно двух украинских бойцов, вооруженных автоматами, которые стоят у дверей Заолешенковского сельского совета. За ними — зеленая стена и белые рамы окон. Когда именно сделан кадр, не указано. В подписи автор подчеркнул, что изображение опровергает заявления россиян, что продвижение ВСУ — это якобы ложь.
"Эта все ИПСО. Нас там нет", — так звучит шутливый комментарий "Гнилой черешни".
На Google maps можно отыскать фотографию сельсовета села Заолешенки Суджанского района Курской области. Видим, что здание похоже на то, которое показали бойцы ВСУ. На онлайн-карте боевых действий DeepState указано, что эта территория около недели находится под контролем украинцев.
Прорыв в Курской области — события по состоянию на 14 августа
Минобороны РФ отчиталось о событиях в Курской области по состоянию на 14 августа. Российское командование сообщило, что продолжает "отражать попытку штурма ВСУ" на территорию РФ и назвало 11 населенных пунктов, возле которых идут бои. Перечень этих населенных пунктов заходит далеко за город Суджу и его пригород — Заолешенок. Крайняя точка в глубине находится на расстоянии 38 км от границы.
Украинское командование не называет населенные пункты в Курской области, до которых добрались Вооруженные силы. Согласно заявлению Генштаба, украинцы контролируют 1 тыс. кв. км (чуть больше площади Киева). 13 августа президент Зеленский сообщил об освобождении 74 точек на карте РФ.
Отметим, Фокус собрал информацию о ситуации под Курском. Видеокадры продемонстрировали, что ВСУ добрались колонной бронетехники до села Плехово. Тем временем россияне начали рыть окопы возле города Льгово, расположенного на автотрассе к Курчатову и Курской АЭС.
Напоминаем, российские власти эвакуируют 100 тыс. курян из Курской области РФ на временно оккупированную территорию в Запорожской области Украины: в СНБО объяснили, зачем это делается. Между тем представитель РФ в ООН раскритиковал бои действия ВСУ и пригрозил, что Кремль даст особый ответ.