Прорыв растет: бойцы ВСУ показали фото из-под Суджи, Минобороны РФ говорит о 38 км

Минобороны РФ утверждает, что подразделения ВСУ заметили в селе в 38 км от границ Курской области. При этом россияне не упоминают Суджу и фотографии украинских военных, которые добрались до местных органов власти.

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Бойцы Сил обороны, совершившие прорыв в Курской области, находятся в центре населенного пункта, расположенного рядом с районным центом — городом Суджа. При этом Минобороны РФ не вспоминает этот регион в своей сводке, а отчитывается о боях далеко вглубь российской территории. Фотодоказательство пребывания на территории РФ от бойцов ВСУ появилось в Telegram-канале представителей партизан "Гнилая черешня".

Сообщение с фотографией из-под Суджи появилось в канале в 14:37 14 августа. На фото видно двух украинских бойцов, вооруженных автоматами, которые стоят у дверей Заолешенковского сельского совета. За ними — зеленая стена и белые рамы окон. Когда именно сделан кадр, не указано. В подписи автор подчеркнул, что изображение опровергает заявления россиян, что продвижение ВСУ — это якобы ложь.

"Эта все ИПСО. Нас там нет", — так звучит шутливый комментарий "Гнилой черешни".

Прорыв в Курской области — бойцы ВСУ в Заолешенке под Суджой Фото: Telegram / Гнила черешня

На Google maps можно отыскать фотографию сельсовета села Заолешенки Суджанского района Курской области. Видим, что здание похоже на то, которое показали бойцы ВСУ. На онлайн-карте боевых действий DeepState указано, что эта территория около недели находится под контролем украинцев.

Прорыв в Курской области — Заолешенка, Суджа и данные DeepState по состоянию на 14 августа Фото: DeepState Прорыв в Курской области — как выглядит сельсовет в Заолешенках под Суджой Фото: Google Maps

Прорыв в Курской области — события по состоянию на 14 августа

Минобороны РФ отчиталось о событиях в Курской области по состоянию на 14 августа. Российское командование сообщило, что продолжает "отражать попытку штурма ВСУ" на территорию РФ и назвало 11 населенных пунктов, возле которых идут бои. Перечень этих населенных пунктов заходит далеко за город Суджу и его пригород — Заолешенок. Крайняя точка в глубине находится на расстоянии 38 км от границы.

Прорыв в Курской области — данные Минобороны РФ по состоянию на 14 августа Фото: Google Maps

Украинское командование не называет населенные пункты в Курской области, до которых добрались Вооруженные силы. Согласно заявлению Генштаба, украинцы контролируют 1 тыс. кв. км (чуть больше площади Киева). 13 августа президент Зеленский сообщил об освобождении 74 точек на карте РФ.

Отметим, Фокус собрал информацию о ситуации под Курском. Видеокадры продемонстрировали, что ВСУ добрались колонной бронетехники до села Плехово. Тем временем россияне начали рыть окопы возле города Льгово, расположенного на автотрассе к Курчатову и Курской АЭС.

Напоминаем, российские власти эвакуируют 100 тыс. курян из Курской области РФ на временно оккупированную территорию в Запорожской области Украины: в СНБО объяснили, зачем это делается. Между тем представитель РФ в ООН раскритиковал бои действия ВСУ и пригрозил, что Кремль даст особый ответ.